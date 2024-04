«¿Es cierto que se están usando los coches del Ayuntamiento para fines privados de la alcaldesa?». Esa es la pregunta que realizó el PSOE al equipo de gobierno del Partido Popular en el último pleno del Ayuntamiento de Sant Lluís.

En su respuesta a la portavoz del PSOE, Silvia Pérez, la alcaldesa Loles Tronch alegó que el vehículo oficial había sido utilizado por el regidor de Urbanismo, Alberto Herrán, quien fue a recogerla al aeropuerto dentro del horario laboral cuando la primera edil regresaba de su día de permiso.

«Si no recuerdo mal, el día anterior ya ejercía las funciones de alcalde accidental. Por lo cual, cuando fui a recoger a Loles a las 8 horas, ella ya era alcaldesa. Me pidió si podía ir a buscarla y, por supuesto, le dije que no había ningún problema», relataba Alberto Herrán. De esta manera, el segundo teniente de alcaldía defendía que esta opción era mejor «a efectos de no tener que mover otros vehículos», teniendo «una zona reservada para los vehículos del Ayuntamiento».

Posible uso privativo

Desde el partido socialista califican de «privativo» el uso del coche público para «ir a buscar a la alcaldesa al aeropuerto, aunque sea en horario laboral».

«Si es un viaje privado, puede utilizar su coche o aquel medio de transporte que considere oportuno», sentenciaba Silvia Pérez.

La actual portavoz del grupo en la oposición condenaba de igual manera tanto la acción de la popular Loles Tronch como la de Teresa Borrás, quien fuera su compañera en la formación socialista en el pasado y también hiciera uso del coche municipal en su momento con fines personales. «A nuestro juicio, ambas están igual de mal», añadió Pérez.

Ante esta comparación, Loles Tronch aseguró que «no es lo mismo». «Una cosa es ir a buscarme al aeropuerto, que son diez o quince minutos, y otra es tener el coche oficial aparcado todo el fin de semana delante de casa porque tengo mi coche en el mecánico», recordaba haciendo alusión al caso de Teresa Borrás.