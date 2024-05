La mayor oposición al sistema puerta a puerta en Es Castell se manifiesta a través de las redes sociales, siendo el grupo ‘Es Castell. Así está’, de Facebook el mayor azote de este modelo de recogida de basura impulsado por la izquierda y aplicado por el PP, tanto a nivel insular como municipal.

El grupo en cuestión, que suma más de 1.200 seguidores, fue creado en enero del año 2020, cuando en Es Castell gobernaba el PSOE en coalición con Som Es Castell, con el objetivo de «hacer visible el estado en que se encuentra Es Castell», animando a publicar las quejas y denuncias sobre el estado del municipio, eso sí «con educación y respeto».

No obstante, en las últimas semanas en este grupo solo aparecen quejas sobre el nuevo modelo de recogida de basura. Allí es donde se han colgado los vídeos donde se ven las ratas campando a sus anchas entre los cubos de basura. También proliferan críticas explícitas al actual equipo de gobierno del PP e IPEC. Incluso el propio concejal de Medio Ambiente de Es Castell, cuando habló de boicot en el primer día de la aplicación del nuevo sistema, apuntó directamente a esta comunidad.

Se da la circunstancia que este grupo de Facebook fue creado por cargos locales del PP. De hecho, los cuatro administradores actuales son miembros de esta formación política. Dos de ellos son en la actualidad directores insulares del Consell, que impulsa el puerta a puerta a través del Consorcio de Residuos. Se trata de Jaime Fedelich (Ordenación Turística y Agenda urbana) y Begoña Mercadal (Promoción Turística). Los otros dos son el actual concejal de Cultura, Educación, Juventud y Comunicación de Es Castell, Miquel Alzina, y la exedil popular Matilde Mamajón.

Los cuatro constan aún como administradores y por tanto son los encargados de moderar los contenidos de este grupo, que claramente se les ha ido de las manos. «Ya no estoy en primera línea de este grupo…, creo que ya no me toca… Eso no significa que no esté ahí. Lo que si es cierto es que se siguen autorizando todos los post…, sean favorables o no al equipo de gobierno siempre que no sean anónimos u ofensivos…», ha explicado recientemente el propio Fedelich tras ser interpelado por una miembro del grupo.