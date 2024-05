Explotaciones Agrarias Menorquinas SL, de Vicente Garau, presentó el lunes al Consell, con copia al Ayuntamiento de Maó y al Govern, la solicitud de declaración general para su proyecto de factoría agroalimentaria en una parte de los 70.300 metros de su propiedad en el islote del Llatzeret. Esta idea hasta ahora solo ha conseguido que el Govern le haya dado la calificación de proyecto estratégico, lo que le permitiría acogerse a los fondos europeos. Sin embargo, el Consell avanza en otra dirección, ya que ha reservado 500.000 euros de los 5,5 millones adicionales que percibirá de los fondos Next Generation a la compra de los terrenos privados.

«No es un islote»

Para sortear los obstáculos urbanísticos y de protección de la zona, el promotor plantea en su solicitud que el Llatzeret no es un islote, sino que forma parte de una península, unida a tierra hasta que se excavó y abrió el canal de Sant Jordi. Por eso argumenta que si está unido a S’Altra Banda la finca no tendría porqué como Área de Alto Nivel de Protección (AANP). Otros dos argumentos que plantea Vicente Garau en su solicitud son el histórico - afirma que la zona ha sido un centro de descarga y almacenamiento de trigo desde Carlos III en 1787- y el urbanístico, al considerar que no hay ningún otro punto en el puerto de Maó que pueda albergar unas instalaciones como las que propone. El proyecto explica que estarían semi enterradas para reducir el impacto paisajístico, y con unos muelles donde hay calado suficiente.