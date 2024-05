Las medidas que ha decidido acometer el Consell para mejorar el funcionamiento de la Casa de la Infancia vienen a justificar, en gran parte, las deficiencias expuestas en este diario por Inmaculada Granells.

La que fuera directora del centro entre 2021 y 2022 hasta que fue despedida por desobediencia, no documentar los datos de los menores, inhibirse en la denuncia de delitos y derivar decisiones en personas inadecuadas, dijo en sus recursos que el personal no estaba formado, era insuficiente, no existía ninguna coordinación y había carencias organizativas y de protocolos de funcionamiento.

Además se refería a que no había separación por perfiles ni edades, lo que provocaba una coexistencia nociva entre ellos por sus diferentes conductas, lo que impedía avanzar en su proceso psicoeducativo.

Estas anomalías son, a la vista del anuncio hecho este jueves por Carmen Reynés y Daniel García del Mar, las que se pretenden solventar con la relación de actuaciones que ya están en marcha.

El cambio de la catalogación del centro, la formación el personal, el aumento de empleados y la separación de los menores según su edad y su perfil, constituyen la base de las soluciones anunciadas este jueves. Incluso se destinará un administrativo del departamento de Bienestar Social para que se desplace a la Casa de la Infancia y digitalice los expedientes de los menores residentes.

La consellera Carmen Reynés declinó este jueves valorar las denuncias formuladas por la directora defenestrada «para no incidir en la estigmatización de los menores; se tramitaron los recursos, se llegó al fondo de la cuestión y hay que mirar al futuro, no soy quién para hablar de esto».