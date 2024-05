No ha recibido el Consell ninguna notificación oficial sobre la posible adjudicación de algunos de los menores migrantes no acompañados que forman parte de la distribución territorial que hace el Estado por los llegados en patera, principalmente a las Canarias. En principio a Balears le corresponden 16, de los que alguno podría derivarse a Menorca si el Consell no se niega. Reynés dijo que la situación es complicada, «pero no sé hasta qué punto podríamos negarnos».