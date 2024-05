El pleno celebrado el pasado martes en el Ayuntamiento de Alaior sirvió para aprobar tanto la licitación de las obras del proyecto de la red de saneamiento de Calescoves y Son Vitamina como las contribuciones especiales que aportarán los 119 propietarios de ambas urbanizaciones para costear una parte del proyecto.

El montante total correspondiente a las contribuciones, que asciende a los 777.163 euros, se repartirá según el «aprovechamiento privativo de cada hogar». «Hay un volumen total edificable de 36.649 metros cuadrados. Para hacernos una idea, cada metro cuadrado le costaría al beneficiario 21,21 euros. Es decir, una parcela con un aprovechamiento de 100 metros pagaría 2.121 euros», explicaba el regidor de Hacienda y Contratación, Juan Fernando Orfila.

Adelanto a L’Argentina

Además de las contribuciones especiales, las obras de Calescoves y Son Vitamina se sufragarán con 477.422 euros procedentes de las arcas municipales, y otros 760.000 euros que corresponden a los fondos europeos.

Este último factor es clave, ya que obligan a cumplir con los plazos de ejecución marcados por la Unión Europea con tal de no perder la subvención. En este sentido, las obras estarían acabadas en diez meses desde que se adjudicase la licitación.

Al darse prioridad a este proyecto, Alaior relega a un segundo plano el proyecto inacabado del alcantarillado de L’Argentina, cuyas obras están financiadas por el Ayuntamiento y el Consell, y desde el año 2021 continúan pendientes de «una pequeña canalización». «Una vez finalizada la red de saneamiento de Calescoves y Son Vitamina, la de L’Argentina será la próxima», apunta el concejal de Urbanismo, Lorenzo Mascaró, quien también afirma que el proyecto de esta última urbanización ya está a la espera de ser aprobado por el departamento de Contratación del Consistorio.

Vecinos molestos

«Llevamos ocho años con este proyecto, las obras han sido muy largas y ahora mismo tenemos un desconocimiento total de la situación», señala una vecina de L’Argentina que muestra su hartazgo respecto a la situación.

Esta misma vecina registró hace un mes una instancia general al Consistorio para pedir información sobre el estado actual del proyecto y así saber cuándo podrán conectarse a la red tanto ella como el resto de residentes de la urbanización. El regidor de urbanismo, Lorenzo Mascaró, reconoce haber recibido la consulta, pero la vecina defiende que aún no ha obtenido una respuesta aclaratoria.

En junio de 2021, el alcalde José Luis Benejam anunció que el alcantarillado entraría en funcionamiento en 2022. De hecho, desde el Ayuntamiento aseguraban que las obras estaban ejecutadas «al 95 por ciento», aunque posteriormente se tuviera que llevar a cabo una pequeña modificación en el proyecto. La realidad indica que, a día de hoy, la situación sigue atascada.

Durante el debate del proyecto de la red de saneamiento de Calescoves y Son Vitamina en el pleno, el regidor de Avançam, Lluís López, subrayaba el hecho de que en L’Argentina «se ha encallado la cuestión» y «todavía no hay alcantarillado activo». «Yo mismo pude asistir a la reunión del 27 de abril de 2023, ya hace un año, en la que se emplazaba a finales de año para abordar el asunto», recordaba sobre el último encuentro oficial mantenido entre los vecinos y la corporación municipal. «En el mes de noviembre, la modificación de la fase 3 pasaba por el pleno. No se ha culminado la cuestión y no tenemos nada en marcha», manifestaba en su intervención.