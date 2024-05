Més per Menorca ha denunciado este jueves que el Consell de Menorca no ha convocado aún las ayudas a las familias para poder costear las escuelas de verano a sus hijos. El año pasado la convocatoria salió publicada en el mes de abril por importe de 125.000 euros. No obstante, la mayor parte de las peticiones fueron denegadas por no cumplir los requisitos.

La consellera Noemí García considera «escandaloso» que el Consell no haya previsto ni formalizado todavía la convocatoria habitual de estos últimos años y ponga en riesgo así el bienestar de las familias, «que no podrán pagar las cuotas, cada vez más altas». García ha anunciado que interpelará en el próximo pleno al conseller de Cultura, Educación, Juventud y Deportes, Joan Pons Torres, para alertarle de la necesidad de restablecer estas ayudas y permitir de este modo «que las familias se puedan organizar y conciliar mejor sus vidas durante el verano». La consellera recuerda que, con el inicio de la temporada, «muchos padres empiezan a incorporarse a sus lugares de trabajo y las familias deben saber si pueden contar con la financiación del Consell».