Las advertencias que desde hace años las administraciones públicas vienen realizando a las grandes plataformas de alquiler turístico para que retiren las ofertas ilegales siguen cayendo en saco roto. Así se desprende de los datos de una nueva herramienta que analiza los anuncios de la plataforma Airbnb en Menorca, y que desvela que solo un tercio de los anuncios de alquiler vacacional que se ofrecen en la Isla disponen de la preceptiva licencia turística.

Concretamente, y según los datos a 7 de mayo, de los 4.106 anuncios de alquiler de corta duración en Airbnb que corresponden a la Isla, solo 1.345 muestran de manera correcta el permiso reglamentario del Consell sin el cual no se puede llevar a cabo esta actividad. Es decir, el 67,2 por ciento de los anuncios de plataforma no cumplen con los requisitos legales.

Plazas totales

La nueva aplicación, que se puede consultar libremente en internet, también contabiliza el total de plazas turísticas que se ofrecen en la Isla a través de los anuncios en Airbnb, cuya cifra alcanza las 22.201 plazas, de las cuales casi 15.000 podrían ser ilegales, lo que da una idea de la magnitud del problema.

Por todo ello, y a la vista de estos datos, todo apunta a que de momento el plan de acción para combatir el alquiler turístico ilegal en la Isla anunciado por el Consell, no está dando los frutos deseados, mientras crece el problema del acceso a la vivienda y la sensación de masificación cada vez está más extendida. Sin ir más lejos, la presidenta Marga Prohens, reconocía ayer que «Balears ha llegado a su límite».

Infracciones

Según los datos de la herramienta Airbnb Menorca, que se encarga de rastrear la información del gigante de los alquileres vacacionales, a fecha de 7 de mayo había en dicha plataforma 1.644 anuncios en los cuales no se mostraba la preceptiva licencia, a pesar de que es una obligación legal del anunciante. En otros 900 anuncios, y a pesar de que sí se consignaba una licencia, no se ha podido verificar que sea correcta. Además, se han detectado 144 anuncios con la licencia duplicada, es decir, que se usa en más de un anuncio, y en 30 casos la licencia mostrada ya ha caducado, según el verificador de licencias del Consell.

La herramienta también permite identificar los anuncios que no cuentan con licencia y que, además, no la podrían obtener en ningún caso, puesto que se encuentran fuera de las zonas declaradas como aptas para la comercialización de estancias turísticas por el Consell en 2018. Cabe recordar que en Menorca el alquiler turístico de viviendas está prohibido en el suelo rústico y en los núcleos urbanos tradicionales, los ocho pueblos y las urbanizaciones no turísticas, con la única excepción de los propietarios que ya tenían licencia antes de la aprobación de la normativa. En concreto, del total de anuncios publicados en Menorca, 606 se ubican fuera de la actual zonificación y solo 130 cuentan con licencia, por lo que el resto queda fuera de la legalidad. El total de plazas que se ofrecen fuera de las zonas delimitadas para el alquiler turístico en estos momentos asciende a 3.094.

Además, entre las ofertas con licencia hay un total de 575 anuncios que disponen de licencia, pero ofrecen más plazas de las permitidas, por lo que también estarían cometiendo una infracción.

La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, reconocía ayer que esta nueva herramienta es «muy potente y será de gran ayuda para los inspectores del Consell». Además, aseguraba que están en contacto con empresas que realizan servicios similares.

Robsy lamenta que el Consell no tiene la voluntad de acabar con el alquiler ilegal

El conseller del PSOE Eduardo Robsy, que fue de los primeros en compartir el enlace de la nueva aplicación en la red X, asegura que este tipo de herramientas deberían servir para enfocar los esfuerzos de la inspección turística del Consell, puesto que facilitan el trabajo de los inspectores al ofrecer la información ya procesada.

Sin embargo, el socialista considera que a la vista de los datos de la aplicación, desde el Consell «no existe la voluntad de actuar de una forma seria y sistemática contra el alquiler turístico ilegal, lo que al final genera una sensación de impunidad total, que alienta este tipo de oferta».

Herramienta que recopila datos públicos

De momento, se desconoce quién está detrás de la nueva aplicación que permite analizar los anuncios de la plataforma Airbnb en Menorca, aunque su funcionamiento es similar al de Inside Airbnb, un sitio web creado en 2016 en Estados Unidos por activistas sociales que trabajan con la voluntad de abrir un debate sobre el alquiler turístico, a partir de datos públicos procesados mediante herramientas informáticas. En el caso de Menorca, la página web cruza los datos de los anuncios de Airbnb con la información de validación que ofrece el Consell en su página web y a través del visor del IDE Menorca.