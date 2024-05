Los Escoltes de Menorca salen a la calle desde el pasado sábado con la campaña «Cuida el teu poble», animando a los ciudadanos a tomar conciencia de su responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos. Surge de la observación en todos los pueblos de acumulación de suciedad y desechos; por descuidos o fruto de actos vandálicos que afectan a mobiliario y equipamientos.

Recuerdan que los servicios de limpieza no están activos 24 horas, y que no tienen capacidad para recoger todo lo que tiramos, con el riesgo, además, de que acabe al mar, dañando nuestro ecosistema. Añaden en su campaña que el mobiliario y los equipamientos urbanos son bienes de todos, destinados a ser disfrutados, no destrozados. Y lanzan una invitación a la participación activa para un buen uso y conservación. Cuentan con la colaboración de los ayuntamientos de Maó, Alaior, Ferreries y Ciutadella, y del Departament de Joventut del Consell. Incluye el reparto de un folleto con recomendaciones y un vídeo informativo con la colaboración de distintos clubs de fotografía de la Isla.