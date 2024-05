De tener una producción renovable prácticamente testimonial a verse obligada a exportar excedentes de energía solar a Mallorca. Es el giro copernicano que ha dado el mix de generación energética de Menorca en apenas unos meses. A pesar de que solo se han puesto en marcha un tercio de los parques fotovoltaicos autorizados, en las horas centrales del día el operador del sistema, Red Eléctrica, ya está teniendo que ordenar la evacuación de electricidad a través del cable submarino y la limitación de la producción de las instalaciones renovables.

Es una situación que se viene repitiendo con especial intensidad en las últimas semanas y que se puede comprobar en el visor de demanda en tiempo real del sistema eléctrico menorquín. El patrón, con pequeñas variaciones horarias en función de la meteorología, es siempre el mismo: a partir de media mañana y hasta media tarde, en las alrededor de siete horas punta de generación fotovoltaica, el balance de intercambio de energía entre islas es negativo, es decir, el cable sirve para mandar energía a Mallorca y no para recibirla.

No se trata de una evacuación menor de electricidad, ya que en algunos momentos del día se llegan a transportar hasta 20 megavatios (MW). La situación resulta un tanto surrealista si se tiene en cuenta que hasta el año pasado Menorca llevaba 15 años estancada en porcentajes de generación renovable que no superaban el tres por ciento. Ahora, en esas horas centrales del día, los parques solares cubren más del 60 por ciento de la demanda. Hipotéticamente, atendiendo únicamente a la potencia renovable instalada (casi 61 MW), Menorca ya podría en ese tramo diario cubrir la demanda solamente con energía limpia. Pero en la práctica, por motivos de estabilidad y seguridad del sistema, no es posible.

Central de Maó

Hay que tener en cuenta el papel de la central de Maó para la seguridad del sistema, que debe estar preparado en todo momento para impedir que cualquier imprevisto –y la generación renovable está sujeta a la azarosa meteorología– termine provocando un cero de tensión, un apagón. Es por ello que de acuerdo con el procedimiento de operación de los sistemas no peninsulares, debe mantenerse un mínimo de generación térmica, que en las horas de más producción solar se sitúa en torno a los 25 MW, lo que viene a representar algo más de un 30 por ciento del consumo eléctrico.

A estas alturas del año, la demanda en las horas centrales del día se mueve entre los 45 MW y los 55 MW. Los cálculos son claros, no solo es que se acabe generando más de lo que se necesita, es que ese excedente podría ser incluso mayor si no se obligara a los parques solares a limitar su producción. En este estado incipiente de la transición energética en la Isla lo que está ocurriendo llama a la reflexión, sobre todo si se tienen en cuenta los otros ocho parques fotovoltaicos que se están construyendo o ya tienen permiso para construirse y que en los próximos años aportarán otros casi 100 MW a la potencia instalada.