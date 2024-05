La acumulación de agua en zonas del Prat de Son Bou ha generado un serio problema que puede multiplicarse durante la temporada estival en la urbanización alaiorense, especialmente en hoteles y residencias vacacionales más próximas a la zona húmeda natural. Hoteleros y promotores constatan con gran preocupación el aumento de ratas «de gran tamaño» y, especialmente, de mosquitos debido al crecimiento del nivel del agua estancada.

La ausencia de lluvias torrenciales ha impedido el drenaje natural que supone normalmente su salida al mar en la lengua del Prat que se forma junto a la pasarela de madera. Sin embargo el problema viene de largo por el deterioro de la mina artificial, una especie de canal habilitado por los propios payeses y antiguos cultivadores de arroz, y que se ha ido derrumbando hasta confundirse con la vegetación lo que ha frenado la salida del agua y su acumulación por la parte de Atalis.

La situación es compleja, como admiten las administraciones implicadas, incluidos los ayuntamientos de Alaior y Es Migjorn, pese a que no son competentes en el asunto, y porque el área donde se acumulan ratas y mosquitos tiene titularidad privada. Así, desde el Govern no se responsabilizan de que no se haya producido ninguna intervención en los últimos años favoreciendo el estado actual agravado por la falta de lluvias. De no aplicarse una salida, cuando lleguen las altas temperaturas y las depuradoras aumenten su servicio, el problema de malos olores y coloración se puede manifestar con más virulencia que en los años anteriores.

Han sido los responsables del hotel Arenas de Son Bou, a escasos metros del Prat, los que han urgido, especialmente, a que se adopte alguna solución. «Abrimos esta semana y estamos llenos de mosquitos y vemos las ratas de gran tamaño», explican dos de ellos, «puede ser un desastre porque los turistas se van a ir».

Lorenzo Triay, concejal de playas de Alaior, admite la preocupación «tenemos un gran problema y se le ha de dar una solución ahora porque ya es una cuestión de sanidad pública». Así se lo han indicado al Govern en varias ocasiones.

El director general de Recursos Hídricos de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, Joan Calafat, ha precisado que las actuaciones de limpieza «se dan en zonas de dominio público, y el canal que permitía drenar es una obra artificial aunque nunca nos hemos negado a limpiarlo, pero es necesaria la autorización de la propiedad», que no se ha dado. Añade Calafat que el Prat de Son Bou no tiene la consideración de parque natural «por eso Medio Ambiente no es competente».

Intervención frustrada

El jueves tuvo lugar una reunión con los propietarios del agroturismo Atalis, que son quienes han de autorizar la entrada de máquinas para efectuar un drenaje. Dada la urgencia, acordaron permitir que se hiciera una intervención el próximo mes pero ante la gravedad que supone el inicio de la temporada finalmente, explicó Calafat, acordaron que fuera esta misma semana durante dos días aún a costa de las molestias que ocasionarían a sus propios huéspedes. Sin embargo una consulta con los especialistas del GOB ha frenado esta posible solución por el perjuicio que se podría causar a las especies que viven en la zona.