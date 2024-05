El equipo de gobierno del PP consiguió sacar adelante en el pleno de este lunes, con el voto favorable de Vox, una modificación presupuestaria de 11,5 millones de euros, que a la práctica funcionará como un presupuesto encubierto.

Se trata de la cuarta modificación de crédito que se aprueba durante esta legislatura, lo que provocó la indignación de los partidos de la izquierda, PSOE y Més per Menorca, que mostraron su rechazo a la manera de proceder del equipo de gobierno y volvieron a acusar a los populares de no querer buscar el consenso. «Ya avisamos de que no seremos partícipes de la aprobación de un presupuesto por fascículos, porque esto no es lo que se merece esta institución ni la sociedad menorquina», denunció el portavoz ecosoberanista, Josep Juaneda.

Sintonía entre PP y Vox

A pesar de que el equipo de gobierno del Consell todavía no ha sido capaz de aprobar el presupuesto para el 2024, y sigue trabajando con el presupuesto anterior prorrogado, ayer el Partido Popular y Vox exhibieron una total sintonía y votaron en el mismo sentido en todas las ocasiones. «En este pleno se han alineado los astros, derecha y ultraderecha votando juntos a todo», observó la socialista Susana Mora con ironía, ante la evidente coordinación entre los dos partidos.

Según explicó la consellera de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull, los 11,5 millones de euros que ahora se activarán se destinarán a inversiones relacionadas con el ciclo integral del agua, la convocatoria del Contrato Agrario de la Reserva (CARB), los planes insulares de cooperación, las mejoras que tiene previsto acometer el Consorcio de Residuos y Energía o el plan de inversiones en carreteras, entre otras partidas.

Desde el PSOE, Bàrbara Torrent lamentó que el «ir aprobando, plenario tras plenario, distintas modificaciones presupuestarias lo que hace es desvirtuar el concepto de presupuesto», y señaló que si el PP no es capaz de negociar un presupuesto, «como mínimo tendrían que ser capaces de negociar las modificaciones».

En este sentido, desde el PSOE presentaron una enmienda, que fue rechazada por la consellera Taltavull aduciendo motivos técnicos, en la que los socialistas pedían una mayor dotación para el Plan Insular de Cooperación (PIC) y el CARB, así como una partida para las ayudas al ocio educativo y las escuelas de verano, que el PP ha anunciado que suprimirá.

Los partidos de la izquierda también votaron en contra de la aprobación de las bases del PIC 2024 por considerar que nunca se habían presentado tan tarde. «Esperamos un cambio en la manera de hacer», señaló Mora. De nuevo, el punto salió adelante con el voto favorable de Vox.