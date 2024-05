El Ayuntamiento de Maó ha iniciado el proceso para cubrir la plaza de director-gerente de la residencia geriátrica municipal. El motivo es, según comentan fuentes municipales, que la actual titular del centro sociosanitario ha solicitado recuperar la plaza que tiene como trabajadora pública.

Su salida del cargo no se producirá hasta que no se haya completado el proceso de selección del nuevo responsable del geriátrico, por lo que este relevo no debería alterar su funcionamiento.

El plazo para la presentación de candidatos finaliza el 7 de junio y a partir de esa fecha el equipo de gobierno municipal dispone de un mes para tomar una decisión. Los aspirantes deben acreditar una titulación universitaria en determinadas ramas, conocimientos de lengua catalana, entre otras cuestiones.