El presidente lamenta «que el GOB nos quiera echar la culpa por lo que la izquierda no hizo en los ocho últimos años» y haya convocado una concentración de protesta contra la masificación turística el 8 de junio en Maó, «cuando nosotros no somos responsables de la gestión que ha hecho elevar el alquiler turistico desde las 19.000 plazas anteriores a las más de 30.000 que hay en la actualidad».

Adolfo Vilafranca recuerda que la izquierda mantuvo el mismo techo de población en el PTI y no elaboró el estudio de capacidad de carga turística «que debería haberse incorporado y que será la base de la regulación que vamos a introducir a partir de ahora». Y aunque las medidas no se implantarán ya a partir de este misma temporada, el presidente del Consell adelanta que «Menorca no tendrá un verano peor que el pasado, ni mucho menos que el de 2022, posterior al Covid. Y si entonces ya no se tomaron medidas... -pregunta- ¿por qué nadie protestó por ello?».