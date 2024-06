El asesor de Vox en el Consell de Menorca, el periodista Miquel Tutzó ha dejado el cargo, tras ocho meses contratado como personal eventual administrativo en el grupo de Vox.

Tutzó renuncia al cargo por motivos profesionales y lo hace después de la polémica por haberle adjudicado el Consell un contrato menor para el servicio de acompañamiento digital de la red de bibliotecas de Menorca. Como se recordará, estos hechos fueron denunciados por la oposición y posteriormente la secretaria de la institución insular declaró incompatible este contrato con su cargo en el Consell por el que cobra 17.828 euros anuales por una jornada del 65 por ciento. Ante ello, finalmente Tutzó decidió renunciar a la adjudicación, tras meses después de hacerse cargo del servicio.

El cese de Tutzó sale publicado en el BOIB de este martes, a efectos del 31 de mayo. Oficialmente, se trata de una destitución por parte del presidente Consell, a raíz de la petición de la portavoz de Vox, Maite de Medrano, tras la solicitud del afectado de renunciar el cargo.

El ya ex asesor de Vox también ha anunciado que deja el cargo en sus redes sociales, denunciando que «cierro una etapa en la que he comprobado que hay más activistas políticos disfrazados de funcionarios y de periodistas de lo que me imaginaba. Con su actitud lo único que consiguen es participar en la construcción de una sociedad repleta de analfabetos funcionales», asegura.