La Protectora de Animales de Maó llevará a juicio al propietario de un perro por maltrato animal. De 13 años y de nombre Scooby, el can fue encontrado el pasado 24 de mayo en un taller del polígono de Maó en unas condiciones «lamentables», según denuncian desde la protectora, que describen que el animal estaba «famélico, en los huesos, deshidratado, herido y enfermo». Unas condiciones de las que no ha podido recuperarse y por las que ha tenido que ser sacrificado.

Tras el aviso que dio una persona anónima a la protectora, a través de un vídeo en el que se ve al perro agonizando en el suelo, el caso se puso en conocimiento de la Policía Local de Maó y del lacero municipal. Ese mismo día, el propietario renunció al animal, que fue rescatado por las voluntarias de la protectora. Durante cuatro días recibió atención y cuidados para recuperarse, pero el pasado 28 de mayo tuvo que ser sacrificado para no alargar su agonía.

Desde que fue rescatado por la protectora, Scooby recibió muestras de cariño y apoyo que se materializaron en forma de un carro para que pudiera caminar. | Protectora de Animales de Maó

El perro tenía dos tumores, uno en el abdomen y otro en los testículos, que le impedían caminar. Además, presentaba heridas por todo el cuerpo al no disponer de un lugar cómodo en el que descansar y evidentes señales de malnutrición. Durante los cuatro días que estuvo bajo los cuidados de las voluntarias y la clínica veterinaria, «conseguimos que comiera y que moviera su cola», señalan, y celebran que también «conseguimos un generoso préstamo de un carro para que pudiera caminar y una casa de acogida para él».

Condición irreversible

Sin embargo, el día que tenía que tramitarse la acogida de Scooby con una de las voluntarias de la protectora, y «ante su padecimiento, no pudimos mirar a otro lado y tomamos la mejor decisión para él». El 28 de mayo tuvo que ser sacrificado porque, lamentan desde la protectora, «no podía levantarse, gemía de dolor al moverlo y en este estado no podía trasladarse a su nueva casa ni tampoco seguir sufriendo».

El perro ha recibido atención y cuidados durante cuatro días en la protectora. | Protectora de Animales de Maó

La dirección de la Protectora de Animales de Maó desconoce cuánto tiempo estuvo Scooby en las condiciones en las que fue encontrado, pero tiene claro que se trata de un caso de «delito de maltrato animal por omisión». En este sentido, advierte que ya se han puesto en contacto con abogados para iniciar un procedimiento penal y exigir la multa máxima que prevé la nueva ley de bienestar animal (200.000 euros).

Reivindican que «no podemos dejar impune este delito contra los derechos del bienestar animal, no queremos que se vuelva a repetir una situación semejante» y han abierto una campaña para recaudar fondos y costear los gastos veterinarios que tuvo que asumir la protectora para tratar a Scooby pero, sobre todo, para sufragar «la demanda y el juicio al que queremos llevar a quien fue el causante de tanto dolor».

El animal presentaba evidentes señales de malnutrición y heridas por todo el cuerpo. | Protectora de Animales de Maó

Llamamiento de la protectora

Desde la protectora de animales aseguran estar «contentas de haber podido ayudar a Scooby durante estos cuatro días» y se preguntan qué habría sido de él si no lo hubieran encontrado. «¿Cómo habrían sido sus últimos días? ¿Al sol sobre el asfalto? ¿Gimiendo? ¿Solo en un taller? Scooby, ojalá te hubiéramos encontrado antes. Feliz viaje al puente del arcoíris», se despiden, y recuerdan que «el estado al que ha llegado Scooby y su sufrimiento no tiene sentido, para eso estamos las protectoras, para prevenir el abandono y el maltrato hacia los animales».