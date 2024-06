Cuca Gamarra, actual secretaria general del Partido Popular, llegó este jueves por la noche a Menorca para respaldar el mediodía de este viernes en la calle de Ses Moreres, en Maó, a la candidata balear al parlamento europeo, Rosa Estaràs, en el último día de campaña. Azote del gobierno durante más de tres años como portavoz en el Congreso, la abogada riojana de 50 años insiste en que ganar supondrá abrirle la puerta de salida a Pedro Sánchez.

¿Qué sabe usted de Menorca, por ejemplo, del problema de la masificación que tenemos en pleno debate?

—Sé mucho porque la he disfrutado y porque a través del partido conozco su día a día. Somos conscientes de esa preocupación para buscar el equilibrio entre un sector del que depende el futuro de las islas y lograr un turismo sostenible y de calidad. Marga Prohens ya ha abierto el diálogo con toda la sociedad balear para abordar un futuro basado en un modelo diferenciado que es el que tiene Menorca en relación con las otras islas, creciendo en valor y no tanto en volumen.

¿Habrá consecuencias si el PP gana estas elecciones de forma holgada?

—Estoy convencida de que si es así se abre la puerta para que Sánchez salga del gobierno mucho antes. Perdió las generales hace un año y decidió sobrevivir a cualquier precio, pero los españoles tienen claro que es una cuestión de supervivencia, no tiene capacidad para gobernar. Ese bloqueo afecta a los españoles, a los menorquines, con el problema de la ocupación, por ejemplo, porque el gobierno no está ni se le espera.

¿Es una posibilidad que el PP se alíe con Junts en una moción de censura o esa es una interpretación maliciosa del PSOE?

—Es maliciosa, interesada y maquiavélica, porque aquel que ha pactado con los prófugos su investidura es quien cuestiona que eso se pudiera producir en una moción de censura en un escenario que no existe. La moción se la podemos hacer todos los menorquines y españoles en general votando al PP.

Los indecisos no les votan por el riesgo real de un pacto con Vox. ¿Está de acuerdo?

—El PP aspira a gobernar España en solitario y la prueba es Marga Prohens como lo está haciendo ella. Nosotros hacemos esta campaña de las europeas mirando a los ojos a los ciudadanos, a diferencia del PSOE, porque nunca les hemos mentido como ha hecho Sánchez con la amnistía para acabar vendiéndoles, porque los que van por delante son aquellos de los que él depende para seguir en la Moncloa.

¿Quién cree que se maneja mejor en ese fango recurrente, ustedes o los socialistas?

—Pues quien lo promueve, que es Sánchez y sus ministros. Planteamos una política de moderación, de respecto, de acuerdo y convivencia sin levantar muros de fango ni hormigón entre españoles.

¿Cómo política que es puede llegar a comprender mínimamente el enfado y la extrañeza del PSOE con que la imputación de la esposa del presidente haya salido en plena campaña electoral?, ¿la reacción del PP no podría haber sido similar en su caso?

—Es que no se puede admitir como normal las conductas de la mujer del presidente. Todo lo que consigue lo hace llamando a las puertas por decir que es la esposa del presidente, pero no por ser una profesional. No creo que nadie dude de ello. Pero lo que debiera preocupar a Sánchez, que ha sido conocedor de todas estas conductas, son los hechos y no que estén siendo investigados en una democracia por quien tiene la responsabilidad de hacerlo porque la ley es igual para todos. Lo grave es que no sean conscientes de esto y que estén justificando que ella está por encima de la ley y se puede beneficiar de ser la mujer del presidente. Lo relevante son sus conductas y no si se dicta una resolución para investigarla. En cualquier otro país de Europa, si la esposa del primer ministro estuviera investigada por corrupción, ese primer ministro ya habría salido del gobierno, pero aquí parece que todo da lo mismo.