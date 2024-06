Una veintena de taxistas de Ciutadella hicieron este jueves por la tarde un acto de protesta, por lo que consideran un «maltrato» por parte del Ayuntamiento de poniente, que «no nos tiene en cuenta para nada cuando llega Sant Joan».

Por la tarde, una docena de vehículos hicieron un parón en el servicio durante una hora, para quejarse por el «desprecio» demostrado hacia el colectivo, por parte del Consistorio. Eso es, porque de forma «unilateral», por la instalación de la feria, se ha trasladado la parada de la Plaça des Pins al parking situado junto a los Cines Moix Negre, desde este pasado miércoles 12 por la noche, al jueves 27. «Hemos dado alternativas, las plazas de la Pau o Menorca que son más céntricas, pero dice el Ayuntamiento que los vecinos no nos quieren allí», por los antecedentes de molestias vividas en años anteriores. «Nosotros no tenemos la culpa», defienden.

La feria se ha empezado a instalar este jueves en la plaza de Es Pins. | Josep Bagur Gomila

Falta de previsión

Los chóferes acusan al equipo de gobierno de falta de previsión. «Si desde ayer [el miércoles] no podemos utilizar la parada de la Plaça des Pins, deberían haber desalojado ya el parking» junto a la Avinguda Mascaró Pasarius. «Porque aquí solo hay tres plazas pintadas, ¿dónde aparcamos?».

«Ciutadella es el único pueblo de Menorca que no tiene una alternativa fija para las paradas», apuntaban varios de los profesionales reunidos ayer en el parking. «Solo pasa aquí».

«Entendemos que los días 23 y 24 no podamos ir al centro, pero no durante quince días», protestan. «¿Qué mal haría que pudiéramos parar en el otro lado de la Plaça des Pins?». Porque consideran que la ubicación elegida «está muy lejos del centro» y al final «los clientes no saben ni dónde tenemos la parada, ya podría el Ayuntamiento indicarlo en el programa de fiestas», reclamaron.

El colectivo pide una solución urgente o «tomaremos medidas», advirtieron.