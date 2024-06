No solo en Son Bou y Cala en Porter sino también en otras playas tan populares como Sant Tomàs, Binigaus, Cala Mitjana y Son Parc los terrenos en los que aparcan los coches para luego acceder a las zonas de baño son particulares, y en otros puntos de la costa, como Arenal d’en Castell, existen parcelas particulares que se han usado como aparcamiento gratuito y ahora están cerradas, ya que en realidad se encuentran al albur de lo que decidan sus propietarios, aunque los turistas lo ignoren. Otras zonas de aparcamiento en playas naturales han dejado de utilizarse, como la de Macarella, del Consell, y la de Favàritx, privada, al restringirse el acceso solo al autobús durante la temporada alta.

La mitad de las zonas de aparcamiento de las grandes playas menorquinas, naturales o urbanizadas, está en manos privadas, mientras que la otra mitad es pública. En las calas de Ciutadella de Macarella, La Vall y Son Saura los terrenos de los aparcamientos son del Consell, y en Cala en Turqueta son titularidad del Institut Balear de la Natura (Ibanat), empresa pública del Govern balear. Entre los veranos de 2013 a 2015 funcionó un segundo parking en Turqueta.

En Es Mercadal, la totalidad de la finca donde aparcan los coches para luego tener acceso a las playas de Binimel·là y Pregonda es municipal, salvo una pequeña parte reservada para los clientes del restaurante; el espacio para coches sobre la playa de Cavalleria es de Costas y en Son Parc, la mayor parte de los terrenos utilizados como aparcamiento son privados, de la empresa Golf Son Saura, propietaria del campo de golf y del chiringuito Es Pop. En los alrededores de la pequeña Cala Viola, aunque aparcan coches, no existe una zona de parking como tal, no está regulada, aunque el plan especial de esta Área Natural de Especial Interés contempla uno para diez coches y bicicletas; el Ayuntamiento quiere reactivar su tramitación, señala la concejala Helena Vilchez, concejala de Urbanismo y Medio Ambiente.

Otro de los grandes aparcamientos a menudo saturado y próximo al parque natural y núcleo de la Reserva de la Biosfera es el de Es Grau, que es de titularidad municipal.

Lleno absoluto de coches en el parking de Son Bou este sábado. | Katerina Pu

Situación legal

Algunos de estos descampados para aparcar los miles de vehículos que llegan a la costa están sin acondicionar porque en realidad, no hay contrato, convenio o acuerdo con las administraciones que permita mejorarlos o vigilar el acceso y el estacionamiento. En casos como el de Cala en Porter, donde el propietario instaló sin permiso municipal rocas para impedir el acceso, el dominio público marítimo-terrestre ha prevalecido sobre la propiedad privada; en la misma situación está el macroparking de Son Bou, propiedad de la promotora Edivisa, que el Ayuntamiento de Alaior quiere ver reconocido dentro del Plan Territorial Insular (PTI).

Otros propietarios de grandes zonas de parking como las de Sant Tomàs no piensan en acciones como el cierre ocurrido en Cala en Porter, ni se lo plantean. «Hace más de 50 años que se abrió la primera tanca y unos 30 años la segunda, nunca hemos restringido el aparcamiento a los clientes, siempre está abierto», explica Bosco Triay, propietario de Es Bruc, en Sant Tomàs. Existe un acuerdo «de palabra» con el Ayuntamiento de Es Migjorn para el uso de sus terrenos, sin contrapartida económica, aunque las conversaciones continúan para ver si en el futuro se firma un convenio y se arrenda este suelo al municipio, «para que pueda actuar, que haya vigilancia y regulación porque cada verano hay problemas, gente que aparca mal y otros que no pueden sacar el coche», señala el empresario, quien añade «nosotros, haya o no acuerdo con el Ayuntamiento, no nos planteamos cerrar nada».

En Son Parc también se está a expensas de lo que decida la propiedad del aparcamiento, no hay contrato con el Consistorio, aunque el parking da servicio también a los clientes del chiringuito, del mismo dueño.

En Cala Mitjana, uno de los parkings más saturados de Menorca, el Consell paga un alquiler a los propietarios, la empresa Aprovechamiento de Terrenos Diseminados, de la familia De Olives, y el contrato actual es para 2024 y 2025.