La comisión Tallafocs y las asociaciones de padres reclaman al departamento de Educación del Consell que cumpla con su palabra y destine los 300.000 euros prometidos a los ayuntamientos para afrontar las reformas necesarias con tal de asegurar la climatización del interior y las sombras del patio en las ‘escoletes’.

Las familias hicieron llegar el pasado 28 de mayo un escrito al conseller Joan Pons Torres, del cual todavía no han recibido respuesta alguna ni de forma oficial ni extraoficial. Se quejan de que llevan semanas sin tener noticias en este sentido del departamento que lidera Pons Torres, quien hasta entonces «venía garantizando la gestión de dichas ayudas», según afirman desde Tallafocs y las Apimas.

En dicha carta, trasladan su «preocupación» porque todavía no se haya redactado «ni un borrador» para el traslado de las ayudas. Todas las familias piden, a su vez, «criterios de funcionamiento frente a las posibles olas de calor extremo» que se pudieran llegar a dar durante el verano. Y es que, cabe tener en cuenta que por motivos de seguridad y garantizando la integridad de los más pequeños, no se pueden colocar ventiladores, a no ser que cuelguen de las paredes.

En último lugar, piden explicaciones acerca de «por qué se ha llegado a esta situación un año después de que firmaran el compromiso con todo el colectivo de 0-3» para tener resuelto el problema este mismo verano.

Sin alternativas

Guillem Velázquez, el encargado de entregar la carta en la sede del Consell y en la delegación del Govern, también forma parte de la Apima de la escuela infantil de Ses Canaletes de Sant Lluís, uno de los centros que peores condiciones presenta en toda la Isla.

Este padre afirma que la climatización es «prácticamente nula en casi todas de las aulas». «Hay ventiladores, pero no son suficientes», indica. Sí que recalca el trabajo realizado el verano pasado en el patio del centro, que ahora está «algo mejor acondicionado» y puede ofrecer más sombra para los más pequeños y las maestras, que también sufren las altas temperaturas. En su caso, no se plantea medidas alternativas. «Vamos a pasar este verano como buenamente podamos y vamos a seguir apoyando a la comisión Tallafocs», sostiene.