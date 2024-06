Al ser consultados por este diario, la dirección general de la Plataforma per la Llengua desestimó hacer ningún tipo de declaración respecto a la disolución de su grupo en Menorca.

En primer lugar, los ya exvoluntarios menorquines pidieron explicaciones por escrito a la delegación balear: «Que nosotros siempre queremos colaborar, que fue algo de Obra Cultural Balear —coordinadora de Sanitaris per la Llengua—, que no se acabó de atar bien», fueron algunas de las justificaciones dadas y que no acabaron de convencer al grupo de la Isla. Así pues, acudieron al presidente general, Òscar Escuder, quien siempre había tenido palabras de enhorabuena para los voluntarios. Sin embargo, se toparon con una respuesta idéntica en la que refrendaba su apoyo al delegado autonómico, descartando la apertura de un expediente para investigar lo ocurrido.

Esta falta de autonomía para desarrollar su labor ha interrumpido de forma definitiva su actividad en Menorca.