Prieto estudió en La Salle y pasó al ‘Pasqual Calbó’ para cursar Secundaria. Cuando realizó el Grado Medio y Superior en Informática en el IES Joan Ramis i Ramis no pensó que seguiría en la universidad. «Me gustaba muchisimo pero pensé que me quedaría ahí, no me atrevía con la carrera, una ingeniería, había mucha base de matemáticas, pero mis profesores me animaron muchísimo». No solo superó con éxito la carrera sino también el máster habilitante para la investigación enfocada en IA. Sus mentores, a quienes hoy recuerda, fueron sus profesores de programación Joan Grimalt y Kiko Borràs.