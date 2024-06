A partir de ahora, si un particular o una empresa organiza una actividad con ánimo de lucro en la que se necesite la intervención de la Policía Local de Sant Lluís, ya sea para regular el tráfico o para llevar a cabo tareas extraordinarias de vigilancia y control, el Ayuntamiento le cobrará las horas que hayan empleado los agentes municipales. El Consistorio también repercutirá los costes de los policías en caso de que sea necesario cortar una calle para la realización de unas obras de carácter privado o cuando tengan que realizar el acompañamiento de un transporte pesado, entre otros servicios especiales.

Así se establece en la nueva ordenanza fiscal que regula la tasa para la prestación de servicios especiales de la Policía Local, que el equipo de gobierno municipal de Sant Lluís prevé aprobar en el pleno de este jueves. El nuevo texto deja fuera aquellos servicios especiales que se deriven de la celebración de espectáculos públicos o actividades organizadas por el propio Ayuntamiento, pero también incluye unas tarifas para el préstamo a particulares de elementos de señalización vial, como conos, vallas o señales verticales.

Con esta iniciativa, Sant Lluís se suma a otros ayuntamientos de la Isla, como Es Castell, Maó, Ciutadella y Alaior, que ya disponen de ordenanzas similares que regulan los precios de los servicios especiales de las distintas policías locales y del personal municipal. Con la aprobación de esta nueva tasa, únicamente los municipios de Ferreries, Es Mercadal y Es Migjorn seguirán sin disponer de un texto que reglamente este tipo de servicios.

Tarifas de los servicios

Según la nueva ordenanza de Sant Lluís, el Ayuntamiento cobrará los servicios especiales de sus agentes a un precio de 41,04 euros la hora, y si el trabajo se realiza en horario nocturno o en día festivo, la tarifa subirá hasta los 45,6 euros por hora. Asimismo, por cada vehículo policial que sea necesario movilizar se cobrarán 30 euros. Estas tarifas son más altas que las de otros ayuntamientos, como los de Alaior o Ciutadella, aunque en este último municipio se cobra en función del rango del agente que intervenga. En el caso de Alaior, el Ayuntamiento se reserva la potestad de excluir de la tasa las actividades que se consideren de interés público.

En cuanto al préstamo de elementos de señalización vial, Sant Lluís establece un precio de cinco euros por día para las barreras municipales, y de dos euros por día para los conos y las señales verticales. En caso de que no se devuelva el material en buen estado, se deberán abonar entre 20 y 40 euros. Se trata de unas tarifas similares a las que también contempla la ordenanza de Alaior, que se aprobó en 2016.

Únicamente tres municipios de la Isla no disponen de una tasa similar

Con la aprobación de la nueva tasa en Sant Lluís, únicamente Es Mercadal, Es Migjorn y Ferreries no disponen todavía de una norma similar. Desde Es Mercadal, el alcalde Joan Palliser recuerda que la mayoría de servicios que hace la Policía Local, así como la cesión de vallas y señales, responden a actos organizados por las entidades locales y cree que «no sería muy razonable cobrar por estos servicios». Por su parte, el alcalde de Ferreries, Pedro Pons, señala que de momento no tienen previsto crear una ordenanza de este tipo, puesto que en el pueblo no se suelen dar estas circunstancias. «Si nos piden barreras o conos, los prestamos sin más», afirma.