El presidente Adolfo Vilafranca ha asegurado este lunes, durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance de su primer año de gobierno en el Consell, que su equipo espera recibir el estudio de evaluación de la capacidad de carga de la Isla durante este mes de julio, después de que los técnicos que lo están redactando hayan solicitado una prórroga de un mes.

Desde el actual equipo de gobierno han señalado en numerosas ocasiones que no pedirán al Govern balear el levantamiento de la moratoria de plazas turísticas hasta tener dicho informe, que además primero se deberá incorporar al nuevo Plan Territorial Insular (PTI), en cuya reforma también se está trabajando. Cabe recordar que el Govern aprobó la actual moratoria turística en febrero de 2022 por un periodo de cuatro años, pero desde el Ejecutivo de Prohens se había especulado con que se podría levantar antes en Menorca.

Regulación y limitación de las licencias turísticas

«Las conclusiones de este estudio todavía no las sabemos, pero la voluntad política de este equipo de gobierno es regular y poner límites, porque queremos un turismo sostenible y compatibilizar la actividad turística con la vida de los residentes», ha asegurado Vilafranca con relación al informe. El presidente también ha añadido que el estudio «es muy riguroso y técnico, porque las decisiones las tomaremos basándonos en datos, y no a partir de sensaciones».

En este sentido, Vilafranca ha remarcado que el estudio «servirá para la regulación de las zonas turísticas y para poner límites al alquiler turístico». Ahora, la previsión con la que trabaja el Consell es incorporar el estudio al borrador del nuevo PTI para que pueda estar listo dentro del 2024 y se pueda «empezar a tratar con todos los agentes sociales».

Sin parálisis a pesar de no tener presupuesto

Durante la rueda de prensa de su primer año de mandato, Vilafranca también ha subrayado que el hecho de no haber conseguido aprobar un presupuesto para el 2024, y que se esté trabajando a base de modificaciones presupuestarias, no ha implicado la parálisis de la primera institución insular.

«El trabajo de este equipo de gobierno no se ha parado por no tener presupuesto, todo lo contrario, hemos hecho más trabajo que nunca», ha enfatizado. Asimismo, ha afirmado que «el presupuesto actual ha sufrido tantas modificaciones, que es un presupuesto totalmente nuevo, que no tiene nada que ver con el presupuesto prorrogado», aunque ha reconocido la necesidad de llegar pactos de cara al año que viene. «Es verdad que somos un gobierno en minoría y, por tanto, tendremos que llegar a acuerdos para aprobar el presupuesto del 2025», ha apuntado.

Lucha contra el alquiler turístico ilegal

Entre los logros de su primer año de mandato, Vilafranca ha destacado el trabajo que se ha realizado en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, la mejora de la conectividad aérea durante el invierno o la promoción turística encaminada a alargar la temporada.

También ha puesto en valor la mejora del contrato de la recogida ‘puerta a puerta’, la planificación de mejoras en la gestión del ciclo del agua, por un valor de más de 12 millones de euros, o la reforma de la carretera general, de la cual ya se ha aprobado el proyecto inicial de mejora del tramo de Talatí, entre otras actuaciones.

«Estos meses hemos hecho mucho trabajo en la sala de máquinas, es decir, mucha gestión de la que todavía no se ve para empezar a tramitar las mejoras que necesita Menorca, y que muy pronto serán una realidad», ha concluido.