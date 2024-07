Alrededor de 1.400 trabajadores de la sanidad pública en Menorca se beneficiarán del desbloqueo de la carrera profesional y podrán recuperar ese complemento económico que reconoce experiencia y méritos y al que no han podido acceder, ni promocionar de un nivel a otro superior, desde la última convocatoria del año 2017. El acuerdo firmado por el Govern y los sindicatos por el que se recupera este plus incluye a todo el personal estatutario del IB-Salut, sanitario y no sanitario, de todas las categorías existentes.

Así, un médico (grupo A1) cobra de 250 a 1.000 euros brutos mensuales de complemento, según esté en el nivel 1 o el máximo, nivel 4, mientras que un profesional de enfermería (grupo A2) percibirá de 200 a 720 euros brutos más al mes y un celador (grupo AP), por ejemplo, entre 108,33 y 375 euros brutos mensuales de plus, todo dependerá del nivel que tenga reconocido dentro de los cuatro existentes. El desbloqueo de la carrera profesional no afecta a los trabajadores que ya estaban en el cuarto nivel, pero sí a todos aquellos que no han podido mejorar o ingresar en este reconocimiento durante los últimos seis años debido a que el complemento quedó congelado en 2018. Dentro de ese amplio colectivo de trabajadores del Área de Salud que ahora ven reactivada la carrera profesional alrededor de 240 son médicos. Dos procesos El acuerdo firmado recientemente con el Govern sobre el sistema de carrera profesional establece dos convocatorias: un procedimiento extraordinario de incorporación o progresión en la carrera profesional correspondiente a los ejercicios de 2018 a 2022 y otro procedimiento simplificado correspondiente a los años de 2023 a 2024. En el procedimiento extraordinario solo se valorará la experiencia profesional, los años de servicio y, como medida excepcional, no se deberán acreditar méritos, explicó el Sindicato Médico de Balears (Simebal), que ha iniciado una ronda de asambleas informativas en los hospitales de las Islas para informar a los profesionales de cómo acceder a las convocatorias; dichas asambleas se celebrarán a lo largo de este mes y el día 15 será el turno del ‘Mateu Orfila’. Noticias relacionadas El plus de carrera sanitario: desde 142 a 1.000 euros al mes sumados a la nómina Más noticias relacionadas Incumplimiento reiterado Balears fue «pionera» en el derecho a la carrera profesional, señala el responsable del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Sanidad, Juan Andrés Bernabeu, miembro de la junta de personal del Área de Salud de Menorca. Sin embargo, «el mayor daño se ha producido por un incumplimiento reiterado de la Administración del Acuerdo de Carrera Profesional», asegura. La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO de Balears judicializó la reclamación de reactivar la carrera profesional, con un recurso contencioso administrativo presentado en enero de este año. El representante de CCOO afirma que «nos felicitamos por el acuerdo actual» pero recuerda que en junio pasado debía haberse abierto una convocatoria y de momento se va abrir la de 2018 a 2022. En cuanto a los atrasos, afirma que «es un salario que pertenece a los trabajadores de la sanidad pública». El plus reconoce el esfuerzo, la formación, la investigación y los años de experiencia de los profesionales. Para acceder al nivel I es necesario haber trabajado cinco años en el IB-Salut, de manera que en el nivel 4 se tienen que llevar 20 años. La carrera profesional se regula de diferente manera en cada comunidad, en algunas se piden seis años para acceder a un nivel y el periodo MIR no cuenta. En Balears esto no sucede, los residentes pueden contabilizar sus cuatro años de formación y con un año trabajado, más la acreditación de méritos, pueden acceder ya al primer nivel de la carrera profesional. Sin definir los atrasos a cobrar El incremento en las nóminas del personal estatutario del IB-Salut deberá notarse antes de que finalice el año, pero todavía se desconoce qué porcentaje de los atrasos se va a percibir y en cuánto tiempo. El acuerdo tiene carácter retroactivo, lo que supone para el Govern una aportación de 190 millones de euros, 150 para hacer efectivos esos atrasos reconocidos y otros 40 en concepto de reactivación de la carrera profesional. El apunte El colofón para las mejoras negociadas por Simebal La reactivación de la carrera profesional es un logro clave para Simebal y el colofón de un proceso de negociación con el IB-Salut que no ha finalizado, ya que el sindicato médico se plantea como próximo objetivo añadir un nivel 5 en la carrera profesional, ya que con 20 años de servicio en la sanidad pública se alcanza el tope. Claudio Triay, delegado de Simebal en Menorca, recuerda que cuando se inició el derecho a la carrera profesional en 2006 Balears era la tercera comunidad autónoma mejor pagada para los profesionales médicos, pero ahora está a la cola, solo tiene por debajo La Rioja, Extremadura, Aragón, Asturias y Canarias (por ese orden), lejos de Catalunya y Madrid, las mejor retribuidas. Además la carrera profesional desde su aplicación mediante resolución de 2007, ha sido según los médicos, una «carrera de obstáculos e impedimentos» más que el aliciente para el desarrollo profesional, porque ya sufrió distintos bloqueos en 2010, 2011, y 2015. En 2017 se reactivó pero solo se produjo la convocatoria de ese año, quedando paralizada desde 2018. Simebal ha logrado en los últimos años otras mejoras para los galenos, como el reconocimiento del complemento de puesto de difícil cobertura para las islas menores; el aumento de las retribuciones por guardias de 24 horas, ahora las mejor pagadas del Estado; el incremento retributivo de las horas de vuelo en el 061 y de la actividad extraordinaria de las tardes en Atención Primaria, y que los MIR cobren el complemento de formación desde el primer año. Otras mejoras Atención de tardes: Aumento del 50% del pago de los módulos de actividad extraordinaria por prolongar de manera voluntaria la jornada en los centros de salud.

Aumento del 50% del pago de los módulos de actividad extraordinaria por prolongar de manera voluntaria la jornada en los centros de salud. Vuelos SAMU 061: Se equipara el precio de la hora de guardia al de los especialistas y hay una bonificación específica por la peligrosidad de la asistencia en los vuelos.

Se equipara el precio de la hora de guardia al de los especialistas y hay una bonificación específica por la peligrosidad de la asistencia en los vuelos. Fidelización MIR: Plus de fidelización para los médicos residentes, de 2.500 a 3.000 euros brutos anuales para los MIR que se queden en Menorca y Eivissa.

Plus de fidelización para los médicos residentes, de 2.500 a 3.000 euros brutos anuales para los MIR que se queden en Menorca y Eivissa. Limitar agendas: Mejora de retribución de los médicos de familia por cada paciente que atiendan más allá de los 35 diarios, 29 presenciales y seis consultas telefónicas.

Mejora de retribución de los médicos de familia por cada paciente que atiendan más allá de los 35 diarios, 29 presenciales y seis consultas telefónicas. Guardias: Tras una amenaza de huelga en Primaria, el colectivo sanitario logró cobrar la hora de guardia en día laboral a 31,05 euros, la más alta de España.

Tras una amenaza de huelga en Primaria, el colectivo sanitario logró cobrar la hora de guardia en día laboral a 31,05 euros, la más alta de España. Médicos residentes: Los MIR cobran el complemento de formación desde el primer año, antes era a partir del segundo, y también han mejorado la hora de guardia.