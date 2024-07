Los usuarios de la ruta entre Ciutadella y Cala Blanca pudieron realizar ayer el recorrido en un autobús eléctrico, el primero urbano de estas características y tamaño –mide 10,70 metros–, que circula por Menorca, pero solo se trata de una prueba.

Autocares Torres utiliza este vehículo demo de Iveco, el E-Way, durante estos días para comprobar el funcionamiento y las prestaciones de un autobús de tecnología cien por cien eléctrica, con una autonomía de 16 horas cuando la recarga está completa aunque la compañía solo lo empleará durante 8 horas.

Sin embargo, las empresas del servicio regular de transporte por carretera de Menorca no pueden arriesgarse a inversiones millonarias para implementar buses eléctricos sin tener un contrato con el Consell insular. «Un autobús eléctrico nuevo cuesta 600.000 euros, no podemos invertir hasta no tener el contrato, y de momento estamos a oscuras, todo sigue igual», explicó ayer la directora de Autocares Torres, Catin Arguimbau, preguntada sobre la posibilidad de incorporar a su flota estos autobuses eléctricos.

El bus de prueba E-Way tampoco sería, de todos modos, el más indicado para las conexiones interurbanas de Menorca, considera la empresaria, ya que está pensado para ciudades donde hay poca distancia entre parada y parada. Tiene 17 plazas para pasajeros sentados –aunque se pueden ampliar a 22 según su ficha técnica–, capacidad para otros 55 pasajeros de pie y hasta dos espacios para sillas de ruedas con tabla isquial y rampa de acceso eléctrica para personas de movilidad reducida. «Nosotros tenemos 49 asientos en nuestros autobuses», señala Arguimbau, quien no obstante considera interesante realizar este tipo de pruebas de cara a un futuro con un transporte público con vehículos de cero emisiones. Aunque no para la totalidad de la flota, matiza, las empresas que los incorporan combinan los buses eléctricos con los de gasolina y diésel.

Pese a que hasta el fin de semana se verá rodar por Ciutadella el silencioso E-Way en su trayecto a Cala Blanca, la Isla está muy lejos de incorporar estos buses a las flotas actuales, como se prometió en un lejano 2017 desde el Consell en la Semana de la Movilidad. La licitación del servicio público no está prevista hasta entrado el año 2026.