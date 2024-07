El Ayuntamiento de Ciutadella invertirá 1.088.259 euros para reformar la red de alcantarillado de dos de las principales vías de la urbanización de Serpentona, el Passeig des Riu y la Costa des Mirador. Con este fin, el Consistorio ha presentado el proyecto a las ayudas del Plan Insular de Cooperación 2024, con el objetivo final de resolver definitivamente el problema de filtraciones de aguas sucias que viene sufriendo el torrente de Cala Galdana.

Precisamente, estos últimos días, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, se ha reunido con los alcaldes de Ciutadella y Ferreries, Juana Mari Pons y Pedro Pons, respectivamente. Una de las cuestiones que han abordado ha sido con relación a los vertidos que, regularmente, afectan al torrente de Cala Galdana.

Desde el municipio de ponent aseguran que no se ha cesado en la búsqueda del origen de estos vertidos, con diversas campañas de detección de fugas que, no obstante, no han dado sus frutos.

Detección por georradar

En la misma línea, la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) ha llevado a cabo un análisis del terreno mediante georradar. Un estudio que, según indican fuentes de la conselleria, ha permitido detectar varias tuberías, no visibles desde el cauce del río, que podrían ser las causantes de los vertidos.

Con las obras de alcantarillado, que tendrán un plazo de ejecución «aproximado» de seis meses, el Ayuntamiento de Ciutadella pretende «descartar de una vez por todas la hipótesis de que el origen de los vertidos son las filtraciones desde la red municipal».

Trasladar el efluente

Junto al torrente de Cala Galdana discurre el emisario procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Por este motivo, Abaqua ha utilizado también el georradar, para inspeccionar el trazado actual de las canalizaciones, hasta el puente que une las urbanizaciones de Ciutadella y Ferreries.

Esta acción se enmarca en otro proyecto, todavía en fase muy inicial, para cambiar de lugar el efluente de la depuradora de Cala Galdana. Es decir, desplazar, barranco de Algendar adentro, el punto donde se descargan las aguas limpias de la EDAR, situada en la urbanización de Serpentona.

Con esta intervención, Abaqua pretende evitar las acumulaciones de agua que se producen en el primer tramo del barranco. Y es que, según expone el alcalde ferrerienc, Pedro Pons, actualmente, el agua que lleva el torrente corre más a partir del emisario, por el impulso que ofrecen las aguas de la depuradora. Sin embargo, no ocurre igual antes de llegar a ese punto. «Al reubicar el emisario se logrará impulsar agua desde más arriba», y «evitará que se estanque».

Toda esta información se ha trasladado a los dos consistorios, con los planos elaborados por Abaqua, para que, en este caso el de Ciutadella, pueda actuar.

Como recuerdan desde el ente autonómico, la competencia de la gestión de aguas residuales y alcantarillados es municipal. Abaqua gestiona exclusivamente, y mediante convenio, las depuradoras y sus instalaciones anexas, como estaciones de bombeo o emisarios.