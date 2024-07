El descenso de obra visada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears continuó durante el primer semestre del año aunque en Menorca la caída se frenó ligeramente en junio, de hecho, la demarcación insular ha reforzado su horario de visado de expedientes para que no se atasque este trámite, lo que indica que hay más trabajo aunque la tasa interanual se mantiene negativa.

Entre junio de 2023 y junio de 2024 las obras visadas bajaron un 9,26 por ciento, de 659 en los últimos doce meses a 598; la vivienda nueva ha caído un 34 por ciento, un 27 por ciento la unifamiliar y un 42 por ciento la plurifamiliar.

A pesar de estos datos negativos, el último medio año, de diciembre de 2023 a junio de 2024, se experimentó un ascenso del 20 por ciento en las construcciones plurifamiliares en Menorca, una variación positiva que destaca Enric Taltavull, presidente de la demarcación del COAIB en la Isla.

«Todavía el recorrido es corto para saber si se corrige la tendencia descendente, hasta finales de año no veremos el reflejo de los cambios normativos, que pueden generar un repunte en la actividad», afirmó, en alusión a las medidas urgentes relativas a la edificación que aprobó el Govern balear así como a la regularización de las edificaciones en suelo rústico.

Más chalés que edificios de pisos

La construcción de vivienda unifamiliar cae tanto en el acumulado de los últimos doce meses, un 27 por ciento entre junio de 2023 y junio de 2024, como entre diciembre del año pasado y el pasado junio, con un descenso de más del 9 por ciento.

Aún así, con 96 obras en el último año, los chalés siguen por delante de la promoción de edificios de pisos, con 66. En Menorca «domina la construcción de unifamiliares y el problema de la vivienda lo resuelven las plurifamiliares», señaló Taltavull.

El presidente de la demarcación explica la aparente contradicción entre el descenso de proyectos visados y la dificultad para que las empresas asuman trabajos. «Hay mucha rehabilitación, se notan los Fondos Next Generation también en mejorar y por otro lado las empresas, que redujeron estructura con la crisis de 1998, tienen dificultades para encontrar mano de obra preparada, por lo que van ralentizando el trabajo», apunta el arquitecto. A todo ello se suma que hay «mucha obra pequeña que no necesita de proyecto», y por tanto no pasa por los visadores de la organización colegial.

El total de obras que contabiliza el COAIB incluye todo tipo de actuaciones y tipologías (residencial, industrial, turística o comercial) y son cifras acumuladas en un año. La media de obras visadas cada mes, en el primer semestre de 2024, es de ocho expedientes menos respecto al mismo periodo de 2023, y en términos relativos, un 1,25 por ciento de caída mensual.