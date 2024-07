La celebración de las fiestas de Sant Jaume obligará a interrumpir el calendario habitual de recogida de residuos puerta a puerta en Es Castell. Así, entre este miércoles y el viernes se volverá al antiguo sistema de contenedores de reciclaje dentro del casco urbano que se ubicarán en las calles Fontanilles, Carrer Gran, Sant Josep y el aparcamiento de Cala Corb. Los vecinos encontrarán allí donde depositar las fracciones de papel/cartón, vidrio y envases ligeros.

El Consorcio de Residuos ha señalado en un comunicado que la celebración de las fiestas patronales obliga a interrumpir el calendario de recogida puerta a puerta tanto en domicilios como en comercios. La situación afecta al casco urbano de Es Castell, pero no a sus urbanizaciones, que seguirán con su planificación habitual.

Así, el miércoles por la noche no se efectuará ningún servicio de recogida de residuos en Es Castell durante la noche, de manera que no hay que dejar en la puerta de las casas los cubos con la fracción resto ni las de resto y papel/cartón en los comercios. Asimismo, el jueves por la mañana no se realizará la recogida de vidrio ni en domicilios ni en comercios.

El servicio puerta a puerta se restablecerá la noche del jueves con las fracciones previstas en el calendario de recogida.