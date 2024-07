A falta de poc més de dues setmanes per viure el seu dia gran, Alaior ja té tot a punt per viure unes festes de Sant Llorenç «espectaculars», en paraules de l’equip de govern encarregat d’organitzar el programa d’activitats.

Les festes majors de la localitat tindran «dos rostres ben definits» enguany. Per una banda, seran protagonitzades pel prestigiós metge internista Jaume Orfila, qui rebrà un homenatge el dilluns 12 d’agost a l’alçada de la seva trajectòria, en la qual ha estat Premi Nacional de Medicina i cap clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases.

Roda de premsa del batle José Luis Benejam i la regidora Eva Petrus. | Gemma Andreu

Per una altra, l’empresari turístic Basilio Guerra, amb una carrera plena d’èxits, serà l’encarregat de pronunciar el pregó el pròxim divendres 9 d’agost. «Són dues persones molt conegudes a Alaior i amb grans trajectòries als seus respectius àmbits», assenyalava el batle del municipi, José Luis Benejam, sobre els dos homes que obriran i tancaran les festes majors.

Els torneigs esportius, en els quals col·laboren totes les entitats esportives d’Alaior, i els actes culturals, símbol distintiu i característic de la localitat en els darrers temps, són les activitats que completen el programa de Sant Llorenç. De fet, dita programació obre aquest divendres 26 de juliol amb la vint-i-sisena edició del concert líric de Sant Llorenç. En ell actuarà el baix-baríton alaiorenc Simón Orfila, juntament amb la jove soprano catalana Serena Sáenz i el tenor italià Gian Luca Passolini.

Lleugera davallada

Pel que fa al nombre de cavallers i cavalleres que formaran part de la qualcada de Sant Llorenç, enguany queda fixat en 90 entre els dos dies. N’hi haurà 75 el dissabte 10 i 78 el diumenge 11. És a dir, tan sols un menys el primer dia i quatre menys el segon. Una línia continuista que es referma amb la Junta de Caixers. «Seguim amb la mateixa Junta de Caixers, la qual tornarà a presidir la caixera batlessa Maria Antònia Pons», recordava la regidora de Cultura i Festes, Eva Petrus.

Precisament, la caixera batlessa i també regidora de l’Àrea Social i Habitatge, a més d’altres departaments, Maria Antònia Pons, indicava «tranquil·litat» quant al tema de l’assegurança. «Revisam l’assegurança cada any i consideram que la tenim ben adequada per cobrir les festes. No hem tingut mai cap percal», afirmava al mateix temps que deia que hi ha «un 1 per cent que pot fugir de les mans perquè mai se sap que pot passar». Per això, des de l’Ajuntament demanen que es comuniqui qualsevol tipus d’incidència —en el cas que n’hi hagués— immediatament.