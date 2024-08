L’Ajuntament d’Alaior va tributar aquest dilluns un emotiu homenatge a Jaume Orfila Timoner, metge internista alaiorenc i cap clínic del Servei de Medecina Interna de l’Hospital Universitari de Son Espases, a Palma, a més de Premi Nacional de Medicina 2023, en un acte celebrat a la sala de Sant Diego amb l’assistència de la corporació municipal i més de tres-centes persones que van seguir l’acte durant una hora i vint minuts.

El batle José Luis Benejam va subratllar la necessitat de reconèixer els mèrits dels altres, en aquest cas els d’una persona que atresora mèrits personals i professionals com el metge Jaume Orfila, «en una societat en què costa pronunciar-se en positiu, en què és infinitament més fàcil destacar el que es percep com a negatiu que elogiar els encerts i manifestar-se de forma destructiva per menysprear o intentar ridiculitzar, seria recomanable que l’esperit de Sant Llorenç que encara ens envaeix i que impulsa concòrdia s’estengués i es projectés al llarg de tot l’any», va assegurar.

El batle Juan Luis Benejam va lliurar un obsequi a l'homenatjat. | Katerina Pu

Benejam va subratllar el sentiment unànime d’agraïment i admiració de la ciutat envers el doctor Jaume Orfila Timoner com a protagonista per dret propi en el seu àmbit professional, la medecina interna, i en el camp social, en ser un gran metge i un gran ser humà, essent un referent per a les noves generacions donat que «estima la seva feina, té passió pel que fa i sempre dibuixa un somriure en el seu quefer diari, amb esforç, dedicació, constància i determinació ha ajudat moltes persones a sortir de situacions difícils, no hi ha res més polit. Per les seves constants aportacions s’ha guanyat el respect dels seus col·legues arreu del món» va assegurar.

Després de la lectura d’una quinzena d’adhesions a l’homenatge per part d’entitats, empreses i centres educatius, a més de la projecció de vídeos de suport de la metgessa i política Ana Pastor i del metge i fundador de la Sociedad Española de Médicos Generales y Familiar, Juan José Rodríguez Sendín, el metge Luis Navas va ser l’encarregat de fer la laudatio de l’homenatjat, en què va destacar els principals trets de la seva trajectòria personal i professional, assegurant que era «una persona honesta, ferma de caràcter, treballadora, discretíssima i plenament compromesa amb la seva professió», i autor d’articles, capítols de llibres, ponències i conferències, com la que amb el nom «Acreditació i qualitat de centres en pràctiques sanitàries» va donar a la prestigiosa Universitat de Harvard, a Boston. També va destacar que el 2006 va posar en marxa l’hospital Mateu Orfila com a director sanitari de l’Àrea de Salut Menorca.

El metge Luis Navas va ser l’encarregat de fer la laudatio de l’acte. | Katerina Pu

Per la seva part, el doctor Orfila va expressar la seva gratitud per ser objecte d’un homenatge fruit de la unanimitat d’un consistori representatiu de la societat, per ser un reconeixement sincer nascut des del sentiment i pel seu orgull de pertinença a una localitat històrica, lluitadora i amb senyals d’identitat. També va subratllar el suport dels seus pares i dels companys de viatge de Son Dureta i Son Espases, la confiança de professors i mentors per poder créixer professionalment, a més de destacar l’efectivitat dels metges.

A l’acte d’homenatge van assistir les autoritats civils i militars i nombrosos ciutadans. | Katerina Pu

«Un metge de capçalera que et segueix de forma ininterrompuda durant quinze anys redueix en un 30 per cent la necessitat d’anar a urgències, el mateix percentatge en ingressar en un hospital i el més important redueix la mortalitat en un 25 per cent», va assegurar.

CorregirBasicCerrarOrtografíaSe ha encontrado un posible error ortográfico.homenajehomenajeshomenajeahomenajearhomenajeóDescartar