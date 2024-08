Després d’una intensa jornada de festa, i després d’unes hores de descans, la celebració a Alaior va recollir protagonisme amb un dels seus esdeveniments més tradicionals de Sant Llorenç, la seva sempre vistosa desfilada de carrosses, i que arriba enguany a la seva 52 edició.

Una cita organitzada per l’Ajuntament, des del qual la seva regidora de Festes, Eva Petrus, destaca la gran implicació per part de la població així com de les entitats voluntàries. En aquest sentit, elogia la gran participació d’enguany, que va rondar les 450 persones, una mica més d’un centenar de les que es van inscriure l’any passat.

Els preparatius de la festa van començar a realitzar-se el mes de maig, un procés que va arrencar amb l’elecció de la temàtica, que en aquesta ocasió ha estat sota el lema «Va de flors». L’organització ha treballat durant tot aquest temps en el disseny i confecció d’una desena de carrosses, batejades amb els següents noms: «Cactus/mexicanes», «Clavells», «Hortensies», «Gira-sols», «Rosa», «Heures», «Abelles», «Hawaiana», «Margarites» i «Papallones».

Una festa que va comptar a més amb l’acompanyament dels Gegants d’Alaior i els de la colla que s’ha convidat per a l’ocasió, desplaçada des de Salt (Girona). De posar el ritme musical es va encarregar la Xaranga Idò Sí.

Fotos: Katerina Pu

Durant el recorregut, amb tots els participants disfressats, va tenir lloc una divertida batalla de serpentines. L’itinerari de les carrosses va partir des del Camí Nou per recórrer una bona part de la ciutat. El dia va arribar a la seva fi amb el concert de The Binigaus Band i els focs artificials.