El exjefe de prensa de Esquerra Republicana de Catalunya, el menorquín Tolo Moya, valoró ayer para MENORCA · «Es Diari» la baja del excandidato a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, como militante del partido. Una decisión que, asegura el periodista de Maó, «demuestra que soy inocente, Maragall ha dejado ERC porque ha empezado a darse cuenta de que le han mentido, que hay cosas que no le han contado y que todo venía de más arriba, no de mi», defiende Moya, sobre los carteles contra los Maragall y el alzhéimer.

Esta afirmación la respalda el exresponsable de comunicación con la información publicada ayer por RAC1. Según esta, el muñeco de Oriol Junqueras colgado en un puente antes de las elecciones europeas de 2019 fue también una acción de falsa bandera ejecutada por la estructura ‘B’ del partido. «Yo entré en ERC en 2021 y esta estructura ya existía antes e iban por libre», asegura. «Demuestra, una vez más, como ERC me ha querido utilizar como cabeza de turco desde el primer día para proteger a otras personas que ya hacía tiempo que actuaban así», expresó en redes sociales.

Maragall compareció solo el lunes en rueda de prensa, para explicar su baja como militante y tildando de «vergüenza» y «horror» la campaña orquestada desde ERC. Manifestó su descontento por cómo la dirección del partido ha gestionado esta crisis y consideró que hay cuestiones «significativas» sin esclarecer.

Así, después de haber responsabilizado el 2 de julio a Tolo Moya por estos hechos, el lunes Maragall no insistió con esta tesis, tras la filtración de unos audios. «Ahora ve que le han mentido, todo venía de más arriba». Por otro lado, «todavía no se me ha notificado», pero Moya ya está estudiando con su abogado los pasos a dar tras el anuncio de ERC de que le han abierto expediente.