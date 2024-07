Los vecinos de Son Vitamina andan con la mosca detrás de la oreja con las obras previstas para instalar la red de saneamiento en la urbanización.

Los residentes presentaron el pasado mes de junio cerca de cien alegaciones contra la intención del Ayuntamiento de Alaior de hacerles pagar casi 800.000 euros en concepto de contribuciones especiales, incumpliendo, según ellos, el compromiso alcanzado por el que se librarían de sufragar dicha instalación con estas aportaciones.

Sin embargo, un mes después aseguran no haber recibido todavía una respuesta por parte del equipo de gobierno que lidera el alcalde José Luis Benejam y denuncian que la empresa contratada para llevar a cabo las obras ya ha empezado con los preparativos de la misma sin haberse comunicado nada de manera oficial. Prueba de ello son las marcas sobre el asfalto que se vislumbran en algunas calles de la urbanización, las cuales sirven a los obreros para marcar y señalizar el terreno.

‘Agresión institucional’

En una carta remitida a este diario, el vecino Llorenç Pons sostiene que el Consistorio ha ejercido «ostentación de fuerza, tal y como hacen los abusadores».

«Le hemos preguntado quién tiene la titularidad de las vías, pero no lo han podido demostrar. Les hemos dicho que la urbanización no está rececpcionada pero también les da igual. Les hemos pedido que demuestren que esta obra beneficia a los propietarios, pero no lo han hecho», enumera Pons en una retahíla de demandas al Ayuntamiento.