Esta es la segunda acción de abordaje de un pesquero de cerco que lleva a cabo Per la Mar Viva. La anterior fue hace un año, contra la actividad de otra embarcación de la flota de Castellón, el «Estrella de Miguel». Carlos Salord, presidente del grupo ecologista, considera que estas barcas profesionales se desplazan a tanta distancia porque han esquilmado sus caladeros más próximos. Per la Mar Viva denuncia que esta técnica de pesca, permitida en aguas exteriores con numerosas especies, reduce los recursos pesqueros y perjudica los flotas locales de pesca, El grupo va a iniciar una campaña de recogida de firmas para intentar que no se permita la pesca de cerco en el Canal de Menorca y en zonas concretas donde hay pecios que forman parte del patrimonio marítimo.