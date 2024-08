Los expertos advierten desde hace tiempo que la situación de los acuíferos es cada vez más preocupante y obliga a adoptar medidas a corto plazo para aliviar su estado. Algunos datos son significativos. Los acuíferos se encuentran al 44 por ciento, uno de los niveles más bajos de la última década. Hace dos años, con el 43 por ciento, el Ayuntamiento de Maó adoptó medidas propias de la sequía, entre otras, la suspensión del riego de sus zonas verdes. En julio solo llovieron dos lítros por metro cuadrado. Y además las previsiones de la Aemet es que el trimestre entre agosto y octubre será cálido y seco. El ingeniero Joan Morro comenta que en los últimos doce meses, excepto en enero pasado, Menorca ha estado en prealerta por sequía. Añade que los datos demuestran que la lluvia es cada vez menos frecuente y abundan los chubascos intensos. La conclusión es que con un mismo volumen de precipitación la infiltración es menor y los recursos no se recuperan.

Todo ello en cuanto a la cantidad, pero la calidad también está por los suelos. El hecho de que Recursos Hídricos se vea obligado a autorizar un nuevo pozo en Es Castell, en Toraixa, que supera con creces el máximo de 50 miligramos de nitrato por litro de agua es significativo. Lo hace porque la garantía del suministro tiene prioridad ante la conservación de los recursos hídricos, aunque el agua no sea potable antes de pasar por la desnitrificadora. La superación del límites de nitratos no es una excepción sino que se está convirtiendo en la norma. Ypese a ello, se quejan los expertos, que la desalinizadora siga funcionando al 50 por ciento de su capacidad.