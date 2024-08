La presencia de aguas fecales en la playa de Cala en Porter, que confirmaron este martes las muestras que se tomaron el lunes, demorará la reapertura de la playa, así como el inicio de las tareas para reparar los daños causados por el temporal del pasado 15 de agosto. Así lo confirmaba este martes el concejal de Medio Ambiente, Playas y Urbanizaciones, Sito Triay, quien explicaba que hasta que no desaparezcan las bacterias que hay en las aguas del arenal no se podrá abrir al baño y tampoco realizar ningún tipo de intervención. «Son Bou tiene fácil solución, puesto que es una playa muy abierta, y en la cual las corrientes se lo llevan todo, pero Cala en Porter, por el contrario, es una cala muy cerrada y el agua queda estancada y es más difícil que se vaya. Por ello, no sabemos cuánto tiempo se puede prolongar esta situación, porque depende de las corrientes», asegura.

En cuanto a las tareas de reparación que serán necesarias, Triay afirma se deberá volver a canalizar el torrente en el punto donde se ha roto, y llevar el agua hacia la parte derecha de la playa. Desde el Ayuntamiento también piden al Govern que se realice una limpieza profunda de los torrentes, especialmente de los de Es Mercadal y Alaior, para que riadas como las de la semana pasada no se vuelvan a repetir.