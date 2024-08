Menorca de momento no tiene vuelo invernal directo a París. Tras recuperarse para esta próxima temporada baja los enlaces con Londres, de la mano de Easyjet, la Isla puede perder la conexión directa que en los últimos años ha mantenido con la capital francesa a través de Vueling y gracias a un convenio de comarketing con el Consell de Menorca.

De hecho, la compañía ya no comercializa los vuelos a partir del mes de noviembre, que es hasta cuando tiene vigencia el convenio con el Consell. El último enlace directo programado entre Menorca y el aeropuerto Orly de París por Vueling es para el sábado 26 de octubre. En septiembre la aerolínea española tiene previsto operar entre dos y cuatro vuelos semanales, en octubre se reducen a dos a la semana, para dejarlos a cero en noviembre y diciembre.

Vueling admite a este diario que de momento no comercializa esta ruta, pero que «no se ha eliminado», y que sus intenciones son mantener los vuelos directos con París. Ello depende, parece, de un nuevo convenio de comarketing. De hecho, El Consell ya está negociando tanto con Vueling como con otras aerolíneas la continuidad de esta ruta invernal, pero admite que «hay muchas dificultades», debido a que la ocupación de los vuelos es baja, y, por tanto, con escasa rentabilidad, pese a la ayuda económica del Consell.

«Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de febrero, exceptuando el periodo navideño y algún puente, las compañías no quieren venir», admite la directora insular de Turismo del Consell, Begoña Mercadal, que también apunta que «tampoco vamos a pagar para que vengan aviones vacíos, porque no es muy sostenible».

Las aerolíneas piden más flexibilidad

Pese a todo, el Consell no tira la toalla y confía que se pueda mantener la ruta con un nuevo convenio a tres años vista, aunque sea con condiciones diferentes. Las aerolíneas reclaman una mayor flexibilidad en cuanto a fechas, para que la operatividad no se limite a un número determinado de vuelos semanales (que suelen ser dos), por lo que se analiza alguna fórmula mixta con periodos con conexiones directas y otros en los que no haya enlaces directos, pero sí con una escala mínima a Barcelona, de unos 50 minutos.

Una solución que podría convencer a las aerolíneas, ya que podrían mejorar su rentabilidad, pero que iría en detrimento de los menorquines que quieran ir a París o los franceses que deseen venir a Menorca, ya que implicaría una viaje de más duración y asumir un coste más elevado. El vuelo directo a París tarda dos horas, mientras que con escala a Barcelona se puede llegar a hacer con un mínimo de cuatro horas. Ahora bien, el precio de coger un avión o dos no es el mismo. En el primer caso, el billete de ida, por ejemplo a finales de octubre, cuesta de 22 euros por pasajero, y con una escala de cuatro horas se dispara entre los 90 y 130 euros. Para que sea algo más económico (60-70 euros) el viaje dura 6, 7 o incluso 12 horas.

Cabe recordar que el invierno pasado, Menorca ya estuvo a punto de perder esta conexión directa. Vueling, a raíz de sus compromisos contractuales con el convenio firmado por el Consell, operó la ruta en noviembre y diciembre, pero avisó que en enero la dejaría por falta de rentabilidad. Finalmente, se renegoció el convenio, y se garantizó la ruta invernal con París el primer trimestre de 2024, y con la intención de que pudiera mantenerse hasta final de año, algo que de momento no garantizado.