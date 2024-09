Los centros educativos de la Isla volvieron a llenarse de actividad este lunes con el regreso al trabajo de los docentes, que este lunes empezaron a preparar el nuevo curso después de la pausa veraniega, aunque todavía sin alumnos.

A pesar de ello, en este primer día de vuelta al trabajo las plantillas de los centros todavía no estaban completas, puesto que justo el lunes se cerró el primer trámite para adjudicar las vacantes sin cubrir, que se había abierto el pasado viernes. Durante esta semana también se pondrá en marcha el trámite urgente para adjudicar las plazas de más difícil cobertura, y el próximo viernes se volverá a abrir el proceso ordinario para cubrir las plazas que todavía estén desiertas.

Este calendario tan ajustado provoca que muchos profesores deban incorporarse a su puesto de trabajo de un día para otro, sin apenas tiempo para organizarse, lo que todavía es más complicado cuando a un docente se le asigna una plaza en una isla distinta a la de su lugar de residencia. En estos casos, tiene que hacer las maletas, organizar el traslado y buscar piso a la carrera, una misión casi imposible en lugares como Palma, Eivissa o Menorca a causa de la crisis de la vivienda.

A la espera de los interinos

La directora del IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó, María José Sanz, explicaba que todavía le faltaban más de una veintena de profesores de una plantilla de 119 docentes. «En un mundo ideal, el proceso de adjudicación de las vacantes tendría que haber empezado una semana antes, y este lunes ya tendría que haber estado toda la plantilla cerrada para no perder ningún día», señala.

Sanz espera poder tener cubierta toda la plantilla durante esta semana, aunque este año en su centro se vuelven a repetir los problemas para cubrir las plazas de perfil más técnico, especialmente en los departamentos de Formación Profesional. «Seguramente, activaremos el trámite urgente este mismo martes, lo que nos permitirá coger a profesores sin el máster o sin alguno de los requisitos, lo que este año parece que será más ágil», asegura. Por todo ello, en el Pasqual Calbó tuvieron lugar diversas reuniones de bienvenida que se tendrán que repetir durante los próximos días, a medida que se incorporen los docentes que todavía no han llegado.

Este lunes también faltaban una quincena de profesores en el IES Josep Miquel Guàrdia de Alaior, desde donde su directora, Cristina Solé, también opina que lo más conveniente sería que las plazas vacantes ya pudieran estar asignadas el primer día de trabajo de los docentes. «Lo mejor sería que estos trámites se hubieran hecho la semana pasada, y que este lunes todos los profesores ya estuvieran en su puesto de trabajo», afirma. Mientras tanto, durante el día de ayer en el instituto de Alaior tuvieron lugar las reuniones de inicio de curso de los departamentos y de las distintas comisiones.

Otro centro donde el lunes tampoco tenían la plantilla completa es el IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella, donde su directora, Maria Josep Rebassa, calculaba que también les faltaban una quincena de profesores. Rebassa se muestra comprensiva con el calendario de la Conselleria, puesto que considera que hay «poco margen para hacerlo de otra manera», aunque reconoce que si el primer día ya pudieran tener a todo el personal en el centro, el inicio de curso «cambiaría mucho». Por este motivo, explica que en su centro la reunión de bienvenida tendrá lugar este miércoles, y durante estos primeros días los docentes que ya están en el instituto se dedicarán a preparar las programaciones y las reuniones de la semana que viene.

Cambios de isla casi imposibles

El inicio de curso para los docentes también empieza este año con situaciones difíciles de gestionar a nivel personal, puesto que el desplazamiento a otras islas cada vez es más problemático, especialmente si se tienen hijos. En esta situación se encuentra la menorquina Pamela Mercadal, madre de dos niños, que el pasado viernes supo que le habían adjudicado su plaza fija, fruto del proceso de estabilización, en Palma. «Pedí una comisión de servicios, pero no me la han dado, porque no se prioriza la conciliación familiar, y ahora estoy pensando qué hacer: si ir y venir cada día en avión o pagar dos alquileres», explica con pesar.