Una tubería de la red de agua potable de la urbanización de Serpentona, perteneciente al municipio de Ciutadella, ha estado cinco días perdiendo agua, según denuncian los vecinos de la zona, quienes lamentan la poca agilidad del Ayuntamiento para solventar un problema que ha provocado que se derroche una gran cantidad de este recurso tan escaso.

El problema se originó con la rotura, el pasado viernes, de una canalización que lleva el agua hasta el depósito municipal, en la parte alta de la urbanización, lo que provocó una importante fuga de agua que ha llegado a vaciar el depósito que abastece el núcleo urbano. Fruto de ello, muchos vecinos se quedaron sin agua corriente desde el martes por la tarde hasta el miércoles por la mañana.

Cinco días perdiendo agua

Algunos residentes detectaron la fuga el pasado viernes, y durante el sábado se pusieron en contacto con la Policía Local para dar cuenta de lo sucedido, pero a pesar de los avisos, los técnicos municipales no se desplazaron al lugar hasta el martes por la tarde. «La policía nos dijo que pasarían el parte, pero al final pasó el fin de semana y hasta este miércoles no se ha solucionado el problema», explica Àgueda Riudavets, que recuerda que esta tubería ya se había roto anteriormente, «pero no habían tardado tantos días en arreglarla». «Nosotros miramos cada gota de agua que gastamos, y cuando ves que se pierde de esta manera té da mucha pena», añade.

Desde el Ayuntamiento explican que la rotura de la tubería se produjo a causa de una pared de piedra seca que se derrumbó.