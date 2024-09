El personal del transporte sanitario de la empresa pública Gsaib (Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears) lleva realizadas en Menorca más de cuatro mil horas extraordinarias en lo que va de este año, debido a los problemas para cubrir las bajas laborales por no disponer de trabajadores. De hecho, el 061 ya ha recurrido durante este verano a técnicos de emergencias que se desplazan desde Mallorca para cubrir este déficit de medios humanos y reducir las inoperatividades.

Ahora el posible reconocimiento del plus económico de difícil cobertura para los trabajadores de Gsaib, empresa dependiente del IB-Salut, en las islas de Eivissa y Formentera, ha puesto en alerta al comité de empresa en Menorca, en el que están representados los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, FS-TES-CSIF y CGT. Los trabajadores denuncian que aquí se padecen «las mismas deficiencias que en Eivissa, por lo que consideramos que es un agravio comparativo que no nos incluyan en el plus de difícil cobertura», al tiempo que anuncian medidas de presión si eso sucede, negándose a hacer horas extras y por tanto dejando vehículos inoperativos.

Afirma el comité en un comunicado que hay bajas sin cubrir «por no disponer de trabajadores», ya que como otros sectores tienen serias dificultades para que personal de fuera venga y se instale en la Isla, «el alto precio de la vivienda y el elevado coste de la vida se lo impide». Eso deriva en una sobrecarga de trabajo, denuncian, para los trabajadores en plantilla, por el aumento de población en verano y la necesidad de reforzar el servicio.

En Eivissa y Formentera la empresa Gsaib ha decidido reconocer el plus de puesto de difícil cobertura únicamente al personal del transporte urgente, dejando al margen al transporte programado, lo que ha generado tensión y división en el colectivo.