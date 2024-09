Cap d’en Font carece de alcantarillado, una situación que también se da en Binissafúller. Los chalés tienen que evacuar sus aguas residuales en fosas sépticas y luego contratar su vaciado. Sin embargo, se sabe de la existencia de más tuberías ocultas tras matas y rocas que podría verter sobre acantilados, aunque de momento no hay más denuncias. «Cualquier instalación no autorizada se tendría que clausurar», declaró ayer Miquel Camps, del GOB, al tiempo que recordó que años atrás una actuación de este tipo se llevó a cabo en chalés de primera línea que vertían en Cala en Porter. La entidad reclama al Ayuntamiento más vigilancia. «Su trabajo es realizar inspecciones para que esto no vuelva a pasar, en lugar de tirar balones fuera», remachó.