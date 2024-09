El sistema on line para solicitar cita para renovar, solicitar un duplicado o plasmar la huella para expedir el Número de Identidad de Extranjeros (NIE), se ha convertido en una misión casi imposible, para muchas personas que están inmersas en el proceso para legalizar su residencia o su permiso de trabajo en España.

Los últimos meses está siendo muy difícil conseguir turno, tanto en la Dirección Insular del Estado, como en las oficinas de la Policía Nacional de Ciutadella y Maó. La agenda apenas se abre y, cuando lo hace, es durante un corto espacio de tiempo, quizá una hora. Usuarios y abogados especializados en extranjería lamentan las dificultades que ofrece el sistema y advierten de las consecuencias que puede tener a la hora de completar los trámites.

Son muchas las personas que sufren estas deficiencias. Un caso puede ser el de una joven colombiana que lleva desde finales de junio con la residencia temporal aprobada y está pendiente de plasmar su huella para expedir el NIE. Trámite que, a día de hoy, todavía no ha logrado, pese a su insistencia para conseguir cita.

Otro afectado denuncia a través de «Es Diari» esta situación. «Es una misión imposible conseguir cita», señala, al exponer que «perdí la cartera el 8 de agosto y he podido sacar de nuevo el carné de conducir en Tráfico, la tarjeta sanitaria y las tarjetas de crédito, pero para el NIE es imposible», insiste. O casi, «justo esta mañana he conseguido por fin una cita, aunque es en Maó, en Ciutadella sigue sin haber», añade este residente en el municipio de ponent, quien, por otro lado, critica que «hay un doble sistema» para renovación de documentos. «Para los nacionalizados es más fácil, llamando al 060 te atienden, debería ser igual para todos, hay una discriminación, aún estando en situación legal y trabajando», denuncia el afectado.

Papeleos, plazos y gestión on line

Estas apreciaciones las confirman abogados que se dedican a cuestiones de extranjería, asegurando que en Menorca hay una clara «falta de personal» y una deficiente «gestión digital». Así lo cree Manuel Pecharromán, quien considera que en el sistema vía web, «la agenda no está bien planteada». Primero, porque «nunca sabes cuando abren agendas». Y segundo, y «es el mayor problema», porque cuando se abren las citas «tampoco te deja elegir día, como si dejan en la Seguridad Social. Solo te dice si hay o no citas disponibles» y el sistema asigna la fecha.

A todo esto se le añade que, en el caso de la Dirección Insular, se trata de «un registro general» y que, por lo tanto, gestiona muchas más cuestiones, «no solo de extranjería» y satura más al personal.

Esta falta de funcionarios también la indica Montse Seijas, quien añade a la problemática algunos ingredientes más. Aún con las dificultades que hay aquí para sacar cita, «es más fácil que en Mallorca y viene mucha gente a Menorca para hacer trámites, lo que quita citas a los de aquí», asegura.

Asimismo, también está la dificultad añadida que, para muchos, representan las gestiones por internet. Es la brecha digital, que afecta especialmente a personas mayores, pero no únicamente. «No todo el mundo sabe meterse en la web para hacerlo y no informan de la página donde hay que entrar». Esto lo complica todo y, como señala uno de los afectados, «si vas a la comisaría, solo te dicen que hay que hacerlo por internet».

La dificultad para realizar trámites supone un contratiempo importante, según Pecharromán, ya que determinadas gestiones «tienen plazos para entrega de documentos, y si no se presentan, se archiva el proceso». Algo sobre lo que el usuario no tiene ninguna responsabilidad, y supone reiniciar el proceso, con la pérdida de tiempo que representa.

La situación no es peor, añade el abogado con despacho en Maó, «si no fuera por los funcionarios, que ayudan mucho, a veces incluso sin cita». Por eso, «el sistema es caótico» y no lo es más «gracias al personal», escaso, de la administración general del Estado.

Citas de 20 a 50 euros

Seijas revela, asimismo, que «cuesta tanto sacar cita que, incluso, hay gente que dispone de tiempo que, por entre 20 y 50 euros, se tira todo el día delante del ordenador para sacar citas para inmigrantes».

Esto va en relación a la apertura de agendas, «se abren poco y nadie sabe cuándo», aunque «suele ser los lunes y martes a primera hora, pero en Ciutadella sigue siendo imposible conseguirlo», concluye Seijas.

Las situaciones personales son muy diversas entre los usuarios que acuden para realizar gestiones, y pueden representar serias dificultades a la hora de poner en orden su situación legal.