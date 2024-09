La exalcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons, aseguró ayer que la promoción en el suelo próximo a Dalt sa Quintana «se anunció porque vimos que era viable», el solar, añadió, «era idóneo», y se contaba con la predisposición de la Conselleria balear de Vivienda para buscar fórmulas de cómo llevar adelante la promoción en un terreno que es rústico, aunque la previsión con el nuevo ordenamiento del Plan General, que se está tramitando, ya era que este suelo pasara a calificarse como urbanizable directamente ordenado, según se explicó a principios de este año, cuando se presentó la futura actuación. La ahora portavoz de la oposición reconoce que no hubo un protocolo o convenio firmado, pero sí conversaciones tanto con la entonces consellera de Vivienda, Marta Vidal, como con los directores generales para estudiar cómo llevarlo a cabo. Afirma no saber a qué se refiere el actual alcalde al decir que no se le ha traspasado nada, «había conversaciones con el Consell y el Govern, se estaba trabajando para hacerlo una realidad».