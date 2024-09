El concejal de Mantenimiento y Mejora de la Vía Pública, Vicenç Coll, admite que el estado de los parques no es el mejor, aunque considera que responsabilidad no es solo del equipo de gobierno del PP. «En 2012 o 2013 se hicieron mejoras en el parque de la Avinguda Dr. Franco y desde entonces no se ha hecho nada más». Así, «ahora parece que es culpa nuestra, pero en un año no se estropea todo». Coll avanza que «ya tenemos el planning listo, se harán mejoras de forma inminente» y se sustituirán algunos juegos.