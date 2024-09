Virginia Victori, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Maó, no da credibilidad al alcalde Héctor Pons y exige «explicaciones inmediatas» de lo sucedido en la planta desnitrificadora y el porqué no se avisó antes a la ciudadanía. «Esto no viene de hace un rato sino de muchos meses, es una negligencia, un error muy grave, hay personas en Maó que han estado bebiendo agua no potable sin saberlo, es un escándalo, han puesto en riesgo la salud de la gente», declaró este jueves.

Además de una explicación más convincente que el fallo interno argumentado por el alcalde, la edil popular reclama «que nos pasen todas las analíticas» del agua en Maó. «No me puedo creer que el alcalde o la concejala a la que iba dirigido el informe, Dolores Antonio, no se enteren de nada en un tema tan complejo como el agua, es una irresponsabilidad total», insistió Victori, quien accedió al escrito como parte de sus tareas de oposición, al solicitar la información del registro de entrada municipal. De dicho documento la portavoz popular destaca que «se ponen de manifiesto prácticas que rozan la ilegalidad, entre ellas, que en noviembre de 2023 el Ayuntamiento decidió no comunicar a Sanidad los análisis de agua que sobrepasaban los límites para el consumo humano. Un hecho muy grave». Victori sostiene que el equipo de gobierno del PSOE tenía conocimiento de que el agua no era apta. «Es un escándalo que hayan tenido todo este mes el informe y no hayan comunicado el mal funcionamiento de la planta y la mala calidad del agua hasta que ha llegado a oídos del alcalde que el PP tenía este documento e iba a hacerlo público», afirmó. Para la concejala queda claro que Héctor Pons «ha puesto sus intereses políticos por encima del bienestar de los ciudadanos, solo cuando se han visto acorralados han emitido el comunicado avisando de que el agua no se podía beber ni usarla para cocinar».