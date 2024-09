El alcalde de Maó, Héctor Pons, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y ha asegurado, durante una rueda de prensa convocada este viernes, que a lo largo del mes en el cual la planta desnitrificadora que suministra agua a una parte de la ciudad ha estado funcionando de manera deficiente, «la mayoría de días» el agua no ha superado los parámetros máximos de nitratos recomendados.

Pons ha explicado que su afirmación se basa en los resultados de las analíticas que se realizan semanalmente, y que durante el mes en el cual la planta no se desconectó de la red, en la mayoría de casos arrojaron registros por debajo de los 50 miligramos por litro de nitratos que establece la normativa. «Durante este mes, el agua en la red de Malbúger ha sido apta para el consumo humano, y si ha habido días en los que se han superado los nitratos ha sido ligeramente», ha asegurado. «La gente que ha bebido agua puede estar tranquila», ha enfatizado el alcalde.

Investigación en marcha

Durante la rueda de prensa, Pons también ha anunciado que ahora el Ayuntamiento abrirá una investigación para saber si las anomalías detectadas en el funcionamiento de la desnitrificadora se deben a un problema técnico del fabricante o a una gestión equivocada por parte de Hidrobal.

El alcalde Héctor Pons ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación.

«Estamos instalando una nueva desnitrificadora en Sant Climent, que está dando buenos resultados y estamos esperando el visto bueno de Sanidad para poderla activar y, por tanto, necesitamos tener garantías», ha remarcado.

Rectificación de Hidrobal

Por otro lado, Pons ha afirmado que no es cierto, como señalaba la empresa Hidrobal en su informe, que se acordara no informar a la población ni a Sanidad de que el agua no era apta para el consumo humano el pasado mes de octubre, cuando se detectaron los primeros problemas con la planta. En ese momento, según ha referido Pons, se analizó la situación y se vio que si se paraba la planta, se podía seguir suministrando agua apta para el consumo humano a través de los pozos de mejor calidad y del agua que llega de Es Castell. «El agua seguía siendo buena y, por tanto, el Ayuntamiento e Hidrobal no informaron a la población», ha remarcado Pons.

En este sentido, el alcalde ha explicado que se ha exigido una rectificación a Hidrobal, y la empresa ya ha hecho llegar una aclaración al Ayuntamiento explicando exactamente qué es lo que se acordó.

Fallo interno muy grave

Como ya hizo este jueves en el pleno municipal, Pons ha vuelto a reconocer que se ha producido un «fallo grave» en el funcionamiento interno del Ayuntamiento, por lo cual ya se ha ordenado que se revise «el protocolo de cómo se gestiona toda la información». «No puede ser que una información llegue el día 23 de agosto y yo me entere este jueves porque la oposición ha pedido el registro de entrada y me avisan de que tienen el informe», ha señalado.

Por todo ello, Pons ha explicado que ya ha dado instrucciones de revisar los protocolos para que no vuelva a quedar en el registro de entrada una información importante, sin llegar a los concejales ni al alcalde.