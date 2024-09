Dolores Antonio, teniente de alcaldía de Urbanismo y Ciudad, admitió este viernes por la tarde, en una comparecencia urgente ante los medios informativos, que sí recibió un trámite interno, desde el área de Medio Ambiente, advirtiendo del informe de Hidrobal sobre los problemas de mala calidad del agua que procedía de la desnitrificadora, y que ella no lo abrió. Antonio se avanzó así a la petición de auditoría informática de Ara Maó, asumió el error y puso su cargo a disposición del alcalde Héctor Pons, presente en la rueda de prensa y quien, en ese mismo momento, descartó una posible renuncia de la concejala, una «pieza clave» dijo, del equipo de gobierno socialista.

El aviso del informe de Hidrobal llegó por un programa que es herramienta habitual de trabajo en las administraciones, el programa SILME expedientes, que sin embargo Antonio afirmó no usar. «Como concejala yo no lo utilizo, la mayoría de los concejales no lo usan, empleamos el portafirmas y el correo electrónico», explicó. En el título del trámite solo advertía que era la respuesta a un requerimiento del Ayuntamiento a la empresa concesionaria y se quedó sin abrir y sin leer. Al parecer y según declaró la edil, esto no es una novedad, «pasa con otros expedientes en el Ayuntamiento», pero este afectaba a un tema sensible y ha desencadenado una grave crisis en torno a la gestión del agua en el municipio.

Dolores Antonio aclaró que no presentaba la dimisión pero, insistió, «es un error mío no haberlo visto y por ello pongo el cargo a disposición del alcalde». Una duda sobre su continuidad que quedó pronto disipada por el alcalde, Héctor Pons, quien «agradeció» a la concejala «que haga este gesto, creo que la honra», aseguró que todo lo que han manifestado sobre el informe y el retraso en comunicar a la ciudadanía que el agua no era apta para el consumo humano «es cierto, estamos preocupados pero tranquilos», y añadió que en este momento «la prioridad es resolver el problema y que la planta vuelva a funcionar, ella (Antonio) es una pieza clave de este equipo, de un área muy importante, y la necesito para continuar y dar respuesta y solución a este problema».

Pleno extraordinario

El alcalde avanzó que se ha convocado una comisión para tratar la problemática del agua el próximo martes, y sobre la petición de PP y Ara Maó de que se convoque un pleno extraordinario para debatir la situación, Pons afirmó que se celebrará, «no hay ningún inconveniente».