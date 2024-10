Agosto sigue siendo agosto, pero cada vez menos, en términos turísticos. Por el contrario, el mes de septiembre ha cerrado con buenas valoraciones desde distintos sectores, siguiendo la tendencia iniciada el año pasado, con una actividad que se prolonga varios meses, antes y después de la temporada alta.

Aunque todavía tardarán unos días en aparecer los balances de las empresas relativas al noveno mes del año, sí puede avanzarse que hay cierta satisfacción por los resultados obtenidos en septiembre.

Seguramente el sector hotelero es el que mejor sirve como termómetro para valorar cómo ha sido septiembre. A pesar de que desde la Asociación Hotelera de Menorca, su presidente, Sebastià Triay, considere que «septiembre ha sido algo más flojo que el año pasado, pero no ha sido malo», lo cierto es que en algunos alojamientos destacan especialmente los buenos resultados de este mes. Ocurre, por ejemplo, en el TUI Blue Victoria de Sant Tomàs, donde su director, Juanjo Subirats, elevaba hasta el 93 por ciento la ocupación del último mes. Y no solo eso, sino que además «octubre también tiene buenas perspectivas, el hotel no estará lleno, pero sí mejor que el año pasado, con un 60 por ciento de ocupación», valoraba.

Algo similar apuntaba el director comercial y de operaciones de Artiem, Willy Díaz. «En septiembre la ocupación ha estado por encima del 90 por ciento» y se han superado los registros del mismo periodo del año pasado. «La facturación ha crecido entre un 10 y un 12 por ciento respecto a septiembre de 2023».

También referido a los alojamientos, Javier Pons, presidente de la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca, confirma que «en septiembre ha habido más ocupación que en julio» y «seguramente octubre será mejor que junio», como ya ocurrió en 2023.

Admite Pons que «en septiembre no se vende al mismo precio, pero desde Viturme intentamos alargar la temporada y dar trabajo durante más tiempo», para atender a un «cliente que ya no viene por la playa, sino por otras cosas, la gastronomía, conocer Menorca, que es más agradable que en pleno agosto».

Comer, traslados, compras

Son muchas las actividades implicadas en la actividad turística. Una de ellas es la gastronómica. Tanto desde Restauración CAEB Menorca, como la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de PIME, hacen un buen balance del mes que dejamos atrás. Los presidentes de ambas entidades, José Bosch y Antoni Sansaloni, respectivamente, coinciden en que octubre llega tras un último mes positivo.

Bosch admite que «es difícil facturar más que en agosto, porque no viene el mismo volumen de gente, pero cualitativamente es mejor» y «el ticket medio es más elevado».

Algo similar apunta Sansaloni, al afirmar que «nos damos cuenta de que el turismo de calidad, ahora, llega en septiembre», y que «en agosto hay mucha rotación, pero con muy poco presupuesto». Tan es así que, para él, «septiembre ha sido mejor que agosto, y mucho mejor que julio, vino menos gente, pero de más calidad y más educada», añadió, refiriéndose a un perfil de turista que en julio y, sobre todo en agosto, se está volviendo incómodo incluso para el personal de los restaurantes. «La gente de ciudad viene estresada, en la carretera es un desastre, ha habido peleas por hamacas o para aparcar».

Este perfil bajo del visitante en temporada alta también lo apuntan en las tiendas. Aún sin los datos y las encuestas sobre septiembre, en la Asociación de Comerciantes de Menorca, su presidenta, Joana Torres, reconoce que en los comercios «la gente no está contenta». Y es que «el tiempo no ha acompañado, el tiempo ha sido muy inestable y en septiembre hay muchas reservas de última hora que dependen de ello». Pese a que en las calles se ha visto bastante movimiento, «una cosa es lo que se percibe, y otra es la caja», por eso, «parece que hay gente, pero no tiene dinero» y el consumo es mínimo, lamenta Torres.

Todo aquel que viene a Menorca sin vehículo propio, acostumbra a alquilar uno al llegar, de ahí que este sector sea otro indicador válido para valorar la temporada. Así, en la Asociación Empresarial Menorquina de Alquiler sin Conductor, su presidente, Lluís Gual, valora que el noveno mes «no ha sido malo, más o menos igual que el año pasado». Aún así, «agosto sigue siendo agosto, aunque fue algo inestable». De hecho, «después de dos años muy buenos, tras la pandemia, en que la gente no escatimaba tanto, ahora compara mucho más los precios» e, incluso en agosto, «de un día para otro había flota disponible».

En cualquier caso, para el sector del rent a car «septiembre ha sido bueno, el cliente suele ser repetidor y suelen ser mayores de 50 años», un perfil distinto a la temporada alta, con más clientela juvenil y también familias con niños que precisan de sillitas.