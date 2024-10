Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Maó, PP y Ara Maó, no se han mostrado convencidos de la situación del suministro de agua tras la comparecencia este martes al mediodía del alcalde, Héctor Pons. El primer edil ha cargado contra la concesionaria, Hidrobal y ha anunciado la apertura de un expediente.

PP: «No se pueden quitar la responsabilidad de encima»

En el Partido Popular de Maó no convencen las acusaciones del equipo de gobierno hacia la empresa Hidrobal, puesto que consideran que los socialistas son responsables, en buena parte, de todo lo sucedido. «La responsabilidad no es solo de Hidrobal, sino de no haber hecho un seguimiento de los problemas», señala la portavoz del PP en Maó, Virgina Victori, quien recuerda que el equipo de gobierno era conocedor de la situación desde el pasado mes de noviembre. «Lo que no puedes hacer es quitarte la responsabilidad de encima, culpabilizando a todos los que tienes a tu alrededor», señalan los populares con relación a las declaraciones del alcalde Héctor Pons.

También consideran intolerable que la concejala de Urbanismo, Dolores Antonio, «culpabilice a una funcionaria porque le había enviado el correo a través de una plataforma interna que ella no usa». «Si tú pides un informe es porque sabes que hay un problema, y si luego no haces un seguimiento es dejadez por tu parte», enfatiza Victori.

Desde el Partido Popular también explican que han pedido al equipo de gobierno que les envíe toda la información que Hidrobal ha remitido al Ayuntamiento desde el pasado mes de enero, incluidos informes y analíticas, aunque lamentan que ya han pasado cinco días desde que cursaron la solicitud y todavía no han recibido nada. «Queremos pedir un pleno extraordinario, pero antes necesitamos tener los informes», señalan.

Asimismo, los populares lamentan que su petición de asistir a la reunión que mantendrá este miércoles el alcalde Héctor Pons con el responsable de Hidrobal haya sido rechazada, «y más teniendo en cuenta que los socialistas gobiernan en el Ayuntamiento en minoría».

También consideran inadecuado que el equipo de gobierno convocara ayer una rueda de prensa para informar a las periodistas antes de la comisión con los partidos de la oposición. «Convocar a la prensa antes que a la oposición ante un tema tan grave como este no es lo correcto», subrayan.

Ara Maó: «Queremos que los ciudadanos de Maó sepan toda la verdad»

Desde Ara Maó se muestran favorables a que el Ayuntamiento investigue las posibles responsabilidades en la gestión de la empresa Hidrobal, aunque no se conforman con esto y piden que salgan a la luz los detalles de todo lo que ha ocurrido. «El Ayuntamiento ahora dice que toda la responsabilidad es de la empresa concesionaria, pero también queremos que Hidrobal nos dé su versión, porque puede ser distinta», señala el portavoz de la agrupación de electores, Jordi Tutzó, quien añade que su principal objetivo ahora es que «los ciudadanos de Maó sepan toda la verdad y se empiecen a buscar soluciones».

Desde Ara Maó también se mantienen firmes en su petición de responsabilidades al equipo de gobierno. «La responsabilidad política es ineludible, porque la gestión nefasta y negligente de la concejalía de Obra Pública es más que evidente y no se puede reducir a un error administrativo», remarcan.

Además, desde la formación progresista consideran que la solución a los problemas de la calidad del agua en esta zona de Maó ya estaba resuelta y ahora se ha vuelto al punto inicial. «Nosotros llevamos durante años la gestión del agua, y lo conseguimos resolver, y ahora el PSOE ha vuelto al punto de salida por culpa de su dejadez, lo cual es intolerable», lamenta Tutzó.